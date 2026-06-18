Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Φωτιά στους Emirates Financial Towers στο Ντουμπάι
Φωτιά στους Emirates Financial Towers στο Ντουμπάι
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου – Σε εξέλιξη η επιχείρηση των Αρχών
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου στους Emirates Financial Towers, που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν στους ανώτερους ορόφους του Βόρειου Πύργου, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Khaleej Times, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πυκνά σύννεφα καπνού να αναδύονται από το κτήριο, ενώ πορτοκαλί φλόγες ήταν ορατές να ξεπηδούν από τα ανώτερα επίπεδα του ουρανοξύστη.
Η οδός Αλ Σουκούκ, η οποία οδηγεί στο συγκρότημα των Emirates Financial Towers, έκλεισε για την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, απαγορεύτηκε η πρόσβαση τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την προστασία του κοινού και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής, η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχει γίνει γνωστή.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Khaleej Times, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers.
#BREAKING— Khaleej Times (@khaleejtimes) June 17, 2026
Fire breaks out on top floors of Dubai's Emirates Financial Towershttps://t.co/yzb0eTGoEW
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πυκνά σύννεφα καπνού να αναδύονται από το κτήριο, ενώ πορτοκαλί φλόγες ήταν ορατές να ξεπηδούν από τα ανώτερα επίπεδα του ουρανοξύστη.
Άμεση κινητοποίηση των ΑρχώνΟι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά από την εκδήλωση της φωτιάς. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν πολλά περιπολικά, ενώ οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη μέτρων ασφαλείας.
Η οδός Αλ Σουκούκ, η οποία οδηγεί στο συγκρότημα των Emirates Financial Towers, έκλεισε για την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, απαγορεύτηκε η πρόσβαση τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την προστασία του κοινού και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής, η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχει γίνει γνωστή.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου.
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