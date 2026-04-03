Γιώργος Καπουτζίδης: Θεωρώ ότι ο σύντροφός μου είναι ο πιο ωραίος Έλληνας άντρας
Η πιο σημαντική αιτία χωρισμού είναι να μην περνάς όμορφα μέσα στο σπίτι, σχολίασε ο ηθοποιός και σεναριογράφος

Τον σύντροφό του δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ότι θεωρεί ως τον πιο ωραίο Έλληνα άντρα.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Θάρρος ή Αλήθεια» του Fipster και σε σχετικό teaser, που δημοσίευσε ο YouTuber την Πέμπτη 2 Απριλίου στο Instagram, ο ηθοποιός και σεναριογράφος εμφανίζεται να απαντάει σε ερωτήσεις, μερικές από τις οποίες αφορούσαν στην προσωπική του ζωή.

Όσον αφορά στον πιο ωραίο Έλληνα άντρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Θεωρώ τον πιο ωραίο Έλληνα άντρα τον σύντροφό μου»Σε ερώτηση για τον πιο περίεργο χώρο που έχει κάνει σεξ, δήλωσε: «Είναι πολύ περίεργο, εξωτερικός χώρος ήταν».

Σε άλλο σημείο, ο Fipster τον ρώτησε για την πιο σημαντική αιτία χωρισμού, με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να λέει:  «Η πιο σημαντική αιτία χωρισμού είναι το να μην αγαπιέστε, να μην περνάτε όμορφα μέσα στο σπίτι».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης στις 8 Οκτωβρίου στο «The 2night Show», είχε μιλήσει για τη σχέση του, εξηγώντας τον λόγο που δεν αποκαλύπτει δημόσια την ταυτότητα του συντρόφου του. Όπως είχε πει: «Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δεν λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει».
