Μητσοτάκης: Τι εξαγγελίες να περιμένουμε στη ΔΕΘ, η επιστροφή 13ου-14ου μισθού δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας

Το περίγραμμα των εξαγγελιών στην επικείμενη ΔΕΘ - την τελευταία πριν τις εκλογές - έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ωστόσο απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο να εξαγγείλει την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.«Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου έναν με δύο μήνες από τώρα» είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1 και στον Ν. Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός.Ερωτηθείς για τη φημολογία περί επιστροφής 13ου-14ου μισθού, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής:«Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Και να μην ξεχνάμε, να μην αντιμετωπίζουμε τους δημοσίους υπαλλήλους ενιαία. Δείτε τι κάνουμε με τους γιατρούς, ας πούμε. Οι γιατροί έχουν δει σημαντικότερες αυξήσεις. Έχουν δει αυτοτελή φορολόγηση, παραδείγματος χάρη, στις εφημερίες. Οι ένστολοί μας έχουν δει αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον 13ο μισθό».Θύμισε την «τολμηρή αλλά λελογισμένη» όπως είπε, παρέμβαση για το ιδιωτικό χρέος μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και το ακατάσχετο που πήγε στα 1.600 ευρώ, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι 72 δόσεις στις 120. Επεσήμανε ότι «είμαστε σε θέση ως χώρα να μπορούμε να πηγαίνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να εξαγγέλλουμε ένα πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» για να συμπληρώσει: «Θα θέλαμε περισσότερο; Ναι. Αλλά, όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία».Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις στις αυξήσεις που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια που κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να ικανοποιήσουμε» για να προσθέσει: «Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κ. Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη, που διοικεί εν πάσει περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ [...]. Προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, γιατί εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Για τους δε ιερείς, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ρύθμισε ένα αίτημα όχι δεκαετιών, εβδομήντα ετών, που ήταν η προστασία τους μέσα από τις οργανικές θέσεις τους. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Άρα, πρώτα μεριμνήσαμε για τους απλούς ιερείς και μετά για τους Μητροπολίτες».