Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, ενώ παραδέχτηκε πως είναι «χαρούμενος κι ερωτευμένος»
Για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του και τον τρόπο που επιλέγει να την προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ αναφέρθηκε και στη δυσκολία του να ζει χωρίς ανωνυμία. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημοσίως σχετικά με τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αργύρης Αγγέλου μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή, μια ανάρτηση που προκάλεσε αρνητικά σχόλια και παρεξηγήσεις.
Καλεσμένος στην εκπομπή «2night Show», αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό αναφορικά με τον σύντροφό του. Όπως εξήγησε, η στάση του απέναντι στη δημοσιότητα πηγάζει από σεβασμό προς τον άνθρωπο που έχει δίπλα του.
«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δεν λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει», εξήγησε.
Ο δημιουργός του «Παρά Πέντε» παραδέχτηκε πως η φήμη και η αναγνωρισιμότητα, όσο κι αν είναι αναπόφευκτες συνέπειες της επιτυχίας, δεν είναι πάντοτε εύκολες στη διαχείριση. Η ανάγκη του να ζει πιο ήσυχα και με περισσότερη ιδιωτικότητα ήταν, όπως είπε, ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αίγινα.
«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει και είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία», τόνισε.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν ο στενός του φίλος και συνεργάτης, Αργύρης Αγγέλου, δημοσίευσε μια φωτογραφία από την ημέρα της κηδείας του Γεράσιμου Μιχελή, μαζί με μέλη της τηλεοπτικής παρέας του «Παρά Πέντε». Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και σχολιάστηκε στα social media, επειδή θεωρήθηκε ανάρμοστο να γίνει μία τέτοια ανάρτηση μετά από κηδεία.
Ο ηθοποιός εξήγησε το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκε η φωτογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να παρεξηγηθεί. «Μετά την κηδεία φάγαμε, ήπιαμε τον καφέ κι ο Αργύρης επειδή είχε καιρό να δει την Αγγελική και τον Μιχάλη κι είχε χαρεί, είπε να βγούμε μια φωτογραφία κι ότι θα είναι για εμάς. Όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ κι όταν στενοχωριέται, το ίδιο», είπε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς η δημοσίευση της φωτογραφίας πήρε διαστάσεις, προκαλώντας παραπληροφόρηση από ορισμένα μέσα: «Την άλλη μέρα την ανέβασε και μου έκανε πρόταση και το έκανα αποδοχή. Δεν του το είπα ότι δεν είναι… Μετά στενοχωρήθηκε πολύ με αυτό που έγινε. Κάποτε λέγαμε μία φωτογραφία 1000 λέξεις, τώρα πια είναι 1000 ψέματα, γιατί αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που ζήσαμε εκείνη την ημέρα. Δεν εκθέτω ποτέ το συναίσθημά μου στο Instagram».
Τέλος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο που ορισμένα δημοσιεύματα παρουσίασαν λανθασμένα το γεγονός: «Σε site έγραφαν ότι το πόσταρα, ενώ δεν πόσταρα ποτέ και θα μπορούσε ένας δημοσιογράφος να δει ότι δεν το έκανα. Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Εκείνη την ώρα δεν βγήκα για να με υπερασπιστώ γιατί όταν φεύγει ένας άνθρωπος κάνουμε ησυχία. Δεν θύμωσα με τον Αργύρη».
Δείτε το βίντεο
