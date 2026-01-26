Γιώργος Καπουτζίδης: Σαν παιδί έμεινα πολύ κλεισμένος στο σπίτι, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι
Γιώργος Καπουτζίδης: Σαν παιδί έμεινα πολύ κλεισμένος στο σπίτι, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι
Αυτή η μοναχικότητα και η απομόνωση με διαμόρφωσαν, σχολίασε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Την παιδική του ηλικία περιέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναφέροντας ότι τον χαρακτήριζε μία εσωστρέφεια, καθώς δεν μπορούσε να εκφράσει κομμάτια του αληθινού του εαυτού.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι για ορισμένα χρόνια έζησε «κλεισμένος» σε ένα σπίτι, τονίζοντας ότι η μοναχικότητα αποτέλεσε επιλογή του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast της Έφης Αλεβίζου με απόσπασμα να προβάλλεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε για την παιδική - εφηβική του ηλικία: «Η ζωή τότε ήταν δύσκολη, μοναχική. Εγώ, σαν παιδί, έμεινα πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι, από επιλογή μου».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη δυσκολία επικοινωνίας και εξωτερίκευσης του εαυτού του, αλλά και για την επίδραση που είχε η μοναχικότητα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του: «Επειδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα, δεν μπορούσα να δείξω ποιος είμαι, άρα δεν μπορούσα να επικοινωνήσω και με τους άλλους. Αυτές οι δυσκολίες, η δύσκολη εφηβεία και γενικά όλη αυτή η κατάσταση, αν με ρωτήσεις τώρα, παρόλο που για πολλά χρόνια είχα το παράπονο, γιατί τα έχασα αυτά τα χρόνια; Γιατί πήγαν έτσι; Γιατί δεν έχω να θυμάμαι κοπάνες, φλερτ στο σχολείο; Δεν έχω να θυμάμαι τίποτα τέτοιο. Ήμουν πολύ κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή η μοναχικότητα και η απομόνωση με διαμόρφωσαν, με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι. Περήφανος είμαι που το έζησα έτσι όπως το έζησα, που είχα τη δύναμη να επιβιώσω από αυτό και που έγινα ο άνθρωπος που έγινα ακριβώς επειδή πέρασα από αυτή τη δυσκολία».
