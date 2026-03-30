Γιάννης Σμαραγδής: Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τα έργα μου, άνοιγαν σαμπάνιες μετά τον θάνατο της συζύγου μου
Δείχνει ότι υπάρχουν Έλληνες που είναι στο κατώτερο σημείο που θα έπρεπε να είναι, τόνισε ο σκηνοθέτης
Σαμπάνιες άνοιγαν σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιάννης Σμαραγδής, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Ελένης, οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τα έργα του, γεγονός που για τον ίδιο φανερώνει πως βρίσκονται στο κατώτερο σημείο που θα μπορούσαν να είναι.
Ο σκηνοθέτης μιλώντας στο Star Forum 2026 προσπάθησε να εξηγήσει πως ποτέ δεν το έβαλε κάτω παρά τα εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά του. Ως παράδειγμα έφερε το γεγονός πως όταν έχασε τη σύζυγό του, πριν τελειώσει την ταινία «Καποδίστριας», παρόλο που «έπεσε στα πατώματα» για μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά την ολοκλήρωσε και έκανε την υπέρβαση.
Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε αναλυτικά: «Όταν λέει ο Νίκος Καζαντζάκης “φτάσε εκεί που δεν μπορείς”, στην ουσία λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει πιο πέρα απ’ τι νομίζει. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια δεν είναι προβλήματα, είναι διλήμματα. Αν στις δυσκολίες απαντήσεις αρνητικά, δηλαδή οπισθοχωρήσεις, ηττάσαι. Αν επιδιώξεις να κάνεις την υπέρβαση, το σύμπαν θα σε ευνοήσει. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Όλες οι ταινίες που έχω κάνει ήταν πολύ ακριβές και στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τις κάναμε γιατί πιστεύαμε με τη γυναίκα μου που δεν ζει πια, ότι μπορούμε να υπερβούμε όλες τις δυσκολίες. Για παράδειγμα, μιας και είναι πρόσφατο, την ταινία “Καποδίστριας” προσπαθούσα να την κάνω οχτώ ολόκληρα χρόνια. Μέσα στη διάρκεια αυτών των χρόνων, χάνω τη γυναίκα μου, που ήταν ο άγγελός μου και ο τροφοδότης της ψυχής μου. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους και τον άλλον ή μάλλον που δεν ξέρουν να αγαπούν τον άλλον και τον εαυτό τους και δεν αγαπούν και τα έργα που κάνω, άνοιγαν σαμπάνιες μετά τον θάνατο της Ελένης, που δείχνει ότι υπάρχουν Έλληνες που είναι στο κατώτερο σημείο που θα έπρεπε να είναι. Για 1,5 χρόνο έπεσα στα πατώματα και όμως η ταινία έγινε. Έτσι έκανα την υπέρβαση. Έχουμε δυνάμεις μέσα μας που μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Η πίστη ότι μπορείς να υπερβείς κάτι, είναι η βάση για να το υπερβείς».
Η σύζυγος του σκηνοθέτη, Ελένη Σμαραγδή, έφυγε από τη ζωή το 2022. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Buongiorno, η ταινία «Καποδίστριας» αποτελεί μία δικαίωση για εκείνη.
Ο Γιάννης Σμαραδγής είχε πει: «Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε την τελευταία μορφή σεναρίου - είχε γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο - έκανε τις τελευταίες διορθώσεις, όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά είπε "Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία" και έφυγε για τους ουρανούς και τη χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου».
