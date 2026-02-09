Σμαραγδής: Το επεισόδιο με τον κριτικό που έκανε φρικώδη πράγματα στον «Καποδίστρια» και ο αστυνομικός που του είπε «Έλληνες σαν εσάς δεν συλλαμβάνω»

Αποκαλύψεις για τις αντιδράσεις των κριτικών όσον αφορά την ταινία Καποδίστριας
αλλά και για τη στάση ενός αστυνομικού διευθυντή όταν βρέθηκε ένα βήμα πριν συλληφθεί για χρέη στο Δημόσιο, έκανε το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Σμαραγδής
.
Όπως είπε για τον «Καποδίστρια», «από αυτούς που γράφουν κριτική, οι 2-3 που είναι καλύτεροι έγραψαν τα καλύτερα για την ταινία - ο Ζουμπουλάκης, ο Δανίκας - ο Δανίκας μάλιστα στα 20 λεπτά καθώς έβλεπαν την ταινία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι η καλύτερη σου ταινία, να κάνουμε συνέντευξη
. Το άλλο γκρουπ, την ώρα που γινόταν προβολή κοροϊδεύαν, γελούσαν, έκανα αστειότητες, φρικώδη πράγματα για ταινία που κάποιος έχει βάλει την ψυχή του και ο ένας από αυτούς κάγχαζε, κάποιος του είπε σταμάτα να δούμε την ταινία και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια»
Ο μεγάλος σκηνοθέτης εξομολογήθηκε επίσης ότι «βρέθηκα στο χείλος της καταστροφής, στο "Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι" βγήκε ένταλμα σύλληψης μου, για χρέη
στο δημόσιο» ενώ στην ερώτηση πώς δεν συνελήφθη απάντησε «ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε που με φώναξε "ελάτε γιατί κάτι θέλω να σας πω", μου έδωσε το χαρτί του εισαγγελέα που προέβλεπε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μου λέει "αυτό είναι χαρτί του οικονομικού εισαγγελέα και πρέπει να σας συλλάβω", ανοίγει το συρτάρι, και μου λέει "Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω. Κάθε 15 ημέρες θα με παίρνει ο εισαγγελέας και θα του λέω εγώ τακτοποιείται" και αυτό έγινε γιατί άρχισε η ταινία να πουλάει. Είμαστε πλέον φίλοι και του είπα όταν με παντρευτεί θα τον παντρέψω»
Ο Γιάννης Σμαραγδής επιχείρησε, επίσης, να δώσει μια εξήγηση γιατί σε κάθε ταινία του αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και είπε «κάθε φορά που ξεκινούσα μια ταινία έλεγα "πόσα έχει;" και έβγαζα έξω την αμοιβή μου - ούτε και τώρα πήρα με τον Καποδίστρια. Ζούσα με τη σύνταξη της γυναίκας μου. Στον Γκρέκο η ταινία ήταν 7 εκατ. ευρώ, η αμοιβή μου ήταν 20%, εάν το έπαιρνα η ταινία θα μίκραινε οπότε είπα έξω την αμοιβή. Και η ταινία όχι μόνο δεν έγινε έτσι αλλά χρειάστηκε να πουλήσουμε και κάτι γραφεία στου Γκύζη 230.000 ευρώ από τα οποία δεν πήραμε τίποτα πίσω. Το θαύμα ήταν η γυναίκα μου πώς το άντεχε. Μου έφυγαν τα φτερά που την έχασα»