Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: Μου είπε «ο Καποδίστριας θα είναι η καλύτερή μας ταινία» και έφυγε για τους ουρανούς

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε για τη σύζυγό του: «Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε την τελευταία μορφή σεναρίου - είχε γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο - έκανε τις τελευταίες διορθώσεις, όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά είπε "Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία" και έφυγε για τους ουρανούς και τη χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου».





