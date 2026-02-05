Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του: Μου είπε «ο Καποδίστριας θα είναι η καλύτερή μας ταινία» και έφυγε για τους ουρανούς
Νομίζω ότι δικαιώθηκε, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης
Για την ταινία «Καποδίστριας» μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, δηλώνοντας πως η σύζυγός του Ελένη, που ήταν και παραγωγός του, έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο σενάριο και αφού του είπε πως θα ήταν το καλύτερό τους έργο, έφυγε από τη ζωή.
Ο σκηνοθέτης έδωσε συνέντευξη στο Buongiorno την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων απάντησε και για τις κριτικές γύρω από την ταινία, ενώ αναφέρθηκε και στις προτάσεις που έχει δεχτεί από τα κόμματα.
Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε για τη σύζυγό του: «Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε την τελευταία μορφή σεναρίου - είχε γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο - έκανε τις τελευταίες διορθώσεις, όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά είπε "Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία" και έφυγε για τους ουρανούς και τη χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου».
Όσον αφορά στην ταινία, ο σκηνοθέτης δήλωσε στη συνέχεια: «Εμείς κάναμε μία ταινία αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν. Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός».
Για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχτηκε για το έργο ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε: «Ποιος ενδιαφέρεται; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια. Είναι δικό τους θέμα. Και αυτούς τους αγαπάμε. Μπορεί να τους βοηθήσει η μαζική αποδοχή της ταινίας να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν ρότα, να μάθουν δηλαδή να αγαπάνε».
Τέλος, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων και στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, λέγοντας: «Πολλές φορές μου έχουν γίνει προτάσεις από όλα τα κόμματα στο παρελθόν και τα αριστερά και τα δεξιά και είπα όχι. Δεν ξέρω να ασχοληθώ. Εάν με αγαπάνε οι άνθρωποι, θα πρέπει να με αφήνουν να κάνω τις ταινίες ή να βοηθάνε να κάνω τις ταινίες».
