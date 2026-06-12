Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια
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Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια

Έως τις 19 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – Στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια και η σχολική χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια
Tο τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

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