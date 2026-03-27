Μαριλού Κατσαφάδου για τη συμμετοχή της στο YFSF: Ανυπομονώ πολύ, είμαι ενθουσιασμένη
Πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά και εμείς που συμμετέχουμε και οι τηλεθεατές, σημείωσε η ηθοποιός που είναι μία από τους δέκα διαγωνιζόμενους

Ανυπόμονη για τη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar, το οποίο επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια απουσίας, δήλωσε η Μαριλού Κατσαφάσου. Η ηθοποιός είναι μία από τους δέκα διαγωνιζόμενους και όπως είπε το συγκεκριμένο εγχείρημα της προκαλεί ενθουσιασμό. Όσον αφορά στο τι θα παρουσιάσει στο πρώτο live, εξήγησε πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμη σχετικά.

«Έχουμε προχωρήσει για το “Your face sounds familiar”, κάναμε τη φωτογράφιση και συνεχίζουμε κανονικά. Είναι να ξεκινήσει, το πότε ακόμα δεν το γνωρίζω αλλά προχωράει. Έχουμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Ρήγο αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία ροής, ας το πούμε έτσι», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Περιγράφοντας τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της στο μουσικό σόου, η Μαριλού Κατσαφάδου μοιράστηκε: «Ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό το εγχείρημα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά και εμείς που συμμετέχουμε και οι τηλεθεατές. Δεν έχουμε λάβει ακόμα τα τραγούδια για το πρώτο live, είμαστε στις συζητήσεις για να δούμε πού θα πάμε».

Παρόλα αυτά, τόνισε πως θα δουλέψει σκληρά για να ανταποκριθεί σε αυτό που θα της ανατεθεί. «Δεν ξέρω καθόλου τι θα κάνω στο πρώτο live, ό,τι κι αν είναι όμως θα το δουλέψω. Ίσως θα ήθελα κάτι ελληνικό για πρώτο και νομίζω ότι δε θα ξεκινούσαμε με διαφορετικό φύλο, αν και είναι ωραίο task το να κάνεις το άλλο φύλο», επισήμανε.

 Φωτογραφία: NDPPHOTO
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

