Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar: Αυτοί είναι οι δέκα καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν

Σύμφωνα με το «Πρωινό», αναλυτικά, θα συμμετέχουν οι Δωροθέα Μερκούρη, Μαριάντα Πιερίδη, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Idra Kayne, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Αφροδίτη Χατζημηνά και Αλέξανδρος Μπουρδούμης, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής. Μέχρι στιγμής η ημερομηνία της πρεμιέρας δεν είναι γνωστή.



Η Δωροθέα Μερκούρη είπε αρχικά: «Το θέμα είναι να περάσουμε καλά και να περάσει καλά και ο κόσμος από το σπίτι. Θέλω πάρα πολύ να κάνω τη Μαίρη Χρονοπούλου και τη Δαλιδά. Απαιτεί πολύ δουλειά, πολύ πρόβα».







Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αποκάλυψε πως ήθελε πολύ να βρεθεί στον συγκεκριμένο διαγωνισμό: «Είναι το αγαπημένο μου σόου. Όλα αυτά τα χρόνια το έβλεπα και φανταζόμουν λίγο τον εαυτό μου και έλεγα "αχ τι ωραία που θα ήταν" και τώρα που ήρθε η στιγμή και μας πήραν, λέω "ωχ, τι θα κάνουμε τώρα;". Είναι πολύ απαιτητικό. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά και θα περάσει και ο κόσμος. Δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που σε μία παρέα που θα παίζουμε επιτραπέζια, θα χάνω και θα γελάω. Έχω έρθει να το ζήσω».



Η Μαριλού Κατσαφάδου, στη συνέχεια, εξήγησε πως στόχος της είναι να το διασκεδάσει όσο κρατήσει: «Θέλω να πάω να το διασκεδάσω. Δεν έχω ούτε φοβίες ούτε άγχη. Είμαι πάρα πολύ τελειομανής. Είναι λίγο φασαριόζικοι όλοι αλλά πιστεύω ότι θα το διασκεδάσουμε και θα περάσουμε τέλεια. Με κάποιους έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν στο θέατρο».



Ο Biased Beast επισήμανε πως στοχεύει στη νίκη: «Ήρθα φρέσκος από την Αμερική ακριβώς γι' αυτό. Για τη νίκη, γιατί όχι; Να περάσουμε ωραία».



Ο Μέμος Μπεγνής, με τη σειρά του, δήλωσε πως χαίρεται καθώς πρόκειται για ένα σόου που αντιμετωπίζει κάθε καλλιτέχνη με σεβασμό: «Είναι μία ομάδα που σέβεται τον καλλιτέχνη, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σέβεται τον εκάστοτε καλλιτέχνη, τον προσέχει, τον φροντίζει».



Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ανέφερε πως είναι έτοιμος για την πρόκληση αυτή: «Έχω ακούσει ότι το challenge είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά γιατί όχι; Με τη διασκέδαση θα έρθει και η νίκη».



Μετά από πέντε χρόνια επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1 και ανακοινώθηκαν οι δέκα καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν.Η Μαριάντα Πιερίδη δήλωσε πως δεν είναι σίγουρη αν θα μπορεί να αποδώσει όπως θα ήθελε υποκριτικά, όμως είναι έτοιμη να προσπαθήσει: «Δεν ξέρω αν το' χω για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Στην αρχή είπα όχι κάθετα και μετά από πέντε λεπτά λέω "λες;". Είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου όσον αφορά στο τραγουδιστικό μέρος, αλλά για το υποκριτικό δεν ξέρω, θα δείξει».Η Idra Kayne, έπειτα, εξομολογήθηκε πως έχει πολύ άγχος, αλλά είναι δημιουργικό: «Έχω ένα πολύ γλυκό άγχος και την πολύ δημιουργική ανυπομονησία. Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσουμε. Το μόνο που με αγχώνει και νομίζω ότι θα δυσκολευτώ περισσότερο είναι η μίμηση της φωνής, αν θα πετύχω τη χροιά».

Η Αφροδίτη Χατζημηνά είπε πως οι μιμήσεις είναι κάτι που κάνει από παιδί και χαίρεται που της δόθηκε η ευκαιρία να το δοκιμάσει και στο σόου: «Είναι κάτι που το κάνω από πολύ μικρή. Μιμούμαι από πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία και εννοείται είπα το "ναι". Είναι πολύ δυνατά όλα τα παιδιά, όλοι οι καλλιτέχνες. Είναι ένας κι ένας, δεν ξεχωρίζω κάποιον».



Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δήλωσε πως θέλει να περνάει ο κόσμος καλά: «Είναι μία πολύ ωραία πρόκληση, κάτι τελείως διαφορετικό. Βλέπω πολύ ταλαντούχα παιδιά στην παρέα των παικτών. Θα κάνουμε ένα ωραίο σόου για να περνάει όμορφα ο κόσμος. Αυτό είναι ο στόχος».