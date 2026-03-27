Γρηγόρης Αρναούτογλου: Θα ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο τη μαμά μου να ακούσω τη φωνή της
Ήθελα να της πω «μαμά είσαι καλά;» ανέφερε ο παρουσιαστής για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή

Μία επιθυμία του σχετικά με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφέροντας πως είχε την ανάγκη να ακούσει τη φωνή της.

Πριν από δύο μήνες, ο παρουσιαστής αποχαιρέτισε τη μητέρα του και σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ανέφερε ότι υπάρχουν στιγμές που του λείπει η απλή, καθημερινή επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως του στοιχίζει η απώλεια της μητέρας του: «Το γύρισμα με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν λίγες μέρες πριν φύγει η μαμά μου, και δεν ήμουν καλά. Είμαι λίγο πληγωμένος σήμερα, από διάφορα πράγματα. Και της λέω, ρε Σοφία θα ήθελα να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο τώρα. Και της λέω δεν μπορώ, ένα τηλέφωνο ρε παιδί μου. Απλά να την ακούσω, να ακούσω τη φωνή της, όχι τίποτα άλλο. Να της πω "μαμά καλά;". Να μου πει "καλά, εσύ τι κάνεις; Εγώ είμαι εδώ, να έρθεις, θα σου έχω κάνει να φας. Θα καθίσουμε λίγο να μιλήσουμε, και θα πάνε όλα καλά". Και αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω».

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης