Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ»
Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιός, συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα, έγραψε ο παρουσιαστής
Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή, η μητέρα του, με τον παρουσιαστή να την αποχαιρετά μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως η μητέρα του ταλαιπωρήθηκε πολύ και τώρα θα ξεκουραστεί.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έτσι γνωστή τη δυσάρεστη είδηση. Ο παρουσιαστής αποχαιρέτισε τη μητέρα του, κοινοποιώντας μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να της κρατάει το χέρι.
Μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, την ευχαρίστησε για όσα του πρόσφερε, ενώ της ζήτησε συγγνώμη για όσα δεν κατάφερε σαν γιος. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο. Σ' ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο, που με το που με ακουμπούσες "έπεφτα" σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο παρουσιαστής δεν βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στο στούντιο της ραδιοφωνικής εκπομπής, που παρουσιάζει, στον Sfera 102.2, ωστόσο μίλησε τηλεφωνικά, αναφέροντας ότι θα απουσίαζε, καθώς η κηδεία της μητέρας του θα γίνει στη Χαλκιδική. Μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αραούτογλου ανέφερε ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια.
Αρχικά, ο παρουσιαστής είπε εμφανώς συγκινημένος: «Γύρισα στο σπίτι πάρα πολύ στεναχωρημένος από όλο αυτό το βαρύ κλίμα και από τα Τρίκαλα και από τα παιδιά στην Ρουμανία και έρχεται και ακόμη ένα νέο πάρα πολύ άσχημο για μένα, έτσι κι ήθελα να το μοιραστώ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες. Μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο και εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα ούτε αναλύσεις να κάνω, ούτε να τα εξηγήσω αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να του εξηγήσω, είναι αυτή η ροή της ζωής. Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος, μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό και επειδή ξαναλέω ότι αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι το ανάποδο. Απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσω ρε παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό να κάνουμε την επιθυμία της να ταφεί εκεί στη Χαλκιδική».
Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε πριν κλείσει, να ακουστεί ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας του, το «Όλα τα σ' αγαπώ» : «Σας ζητώ συγγνώμη που ήταν λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και είμαι από τη μία λες εντάξει ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει. Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα. Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και δίνεται τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε να μ’ ακούσει στο ραδιόφωνο».
Δείτε την ανάρτησή του
