Γρηγόρης Αρναούτογλου: Συγκίνηση στον «Εκατομμυριούχο» - Όσοι είστε σπίτι δώστε μια αγκαλιά και ένα φιλί στις μαμάδες σας
Κάντε το γιατί τα πράγματα αλλάζουν έτσι ξαφνικά, πρόσθεσε ο παρουσιαστής
Συγκίνηση προκάλεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον αέρα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με την αφιέρωση που έκανε στις μητέρες.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Πέμπτη 19 Μαρτίου, διαγωνίστηκαν στο τηλεπαιχνίδι μία μητέρα, η κυρία Θέκλα με τον γιο της. Όπως τόνισε ο παίκτης, δεν τον απασχολούσε τόσο το χρηματικό ποσό όσο η στιγμή που μοιράστηκε με τη μητέρα του.
Με αφορμή την εμφάνισή τους στο πλατό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έστειλε ένα μήνυμα, λέγοντας: «Όσοι είστε σπίτι, δώστε μια αγκαλιά και ένα φιλί στις μαμάδες σας. Κάντε το γιατί τα πράγματα αλλάζουν έτσι ξαφνικά. Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα. Αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες αυτό το επεισόδιο σήμερα». Τότε, η κυρία Θέκλα εμφανίστηκε συγκινημένη, όπως και ο παρουσιαστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα