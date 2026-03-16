Γρηγόρης Αρναούτογλου: Καμιά φορά λέω για τη μητέρα μου που έφυγε πρόσφατα «έλα μαμά πού είσαι;»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Καμιά φορά λέω για τη μητέρα μου που έφυγε πρόσφατα «έλα μαμά πού είσαι;»
Μόνος μου μιλάω, κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας, ανέφερε ο παρουσιαστής
Στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του, αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εξηγώντας ότι συχνά της απευθύνεται, σαν να μην έχει φύγει από τη ζωή.
Ο παρουσιαστής μίλησε για την εκλιπούσα μητέρα του το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στο «The 2Night Show», με αφορμή τη συζήτηση που είχε με την καλεσμένη του, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα για το πένθος. Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε ότι νιώθει την παρουσία της, παρά τον θάνατό της, εξηγώντας πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.
Όπως είπε ο ίδιος: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ας πούμε καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω "είναι", "έλα μαμά πού είσαι;". Μόνος μου μιλάω. Κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε γνωστή στις 29 Ιανουαρίου μέσω ανάρτησής του στο Instagram. Ο παρουσιαστής την αποχαιρέτισε δημόσια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως η μητέρα του ταλαιπωρήθηκε πολύ από ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.
Όπως είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σ' ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο, που με το που με ακουμπούσες "έπεφτα" σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».
Ο παρουσιαστής μίλησε για την εκλιπούσα μητέρα του το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στο «The 2Night Show», με αφορμή τη συζήτηση που είχε με την καλεσμένη του, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα για το πένθος. Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε ότι νιώθει την παρουσία της, παρά τον θάνατό της, εξηγώντας πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.
Όπως είπε ο ίδιος: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ας πούμε καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω "είναι", "έλα μαμά πού είσαι;". Μόνος μου μιλάω. Κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε γνωστή στις 29 Ιανουαρίου μέσω ανάρτησής του στο Instagram. Ο παρουσιαστής την αποχαιρέτισε δημόσια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως η μητέρα του ταλαιπωρήθηκε πολύ από ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.
Όπως είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σ' ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο, που με το που με ακουμπούσες "έπεφτα" σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».
