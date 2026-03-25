Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο
Ήταν αναπάντεχη η συνάντησή μας, ανέφερε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του
Στη αναπάντεχη γνωριμία του με τη Δανάη Μιχαλάκη στη Σύρο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, εξηγώντας πως δεν θα φανταζόταν ποτέ την τροπή που πήρε η σχέση τους.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2019 στη Σύρο, όπου τότε η ηθοποιός εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ, ενώ ο Γιώργος Παπαγεωργίου έκανε διακοπές στο νησί.
Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» για το εάν πιστεύει στον κεραυνοβόλο έρωτα, ο ηθοποιός σχολίασε: «Δεν ξέρω αν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Καμιά φορά κρύβει δικές μας προβολές. Πιστεύω όμως στις αναπάντεχες συναντήσεις. Με τη Δανάη ήταν αναπάντεχη η συνάντησή μας. Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο. Αλλά αυτό ήρθε σταδιακά σε βάθος χρόνου».
Όσο για τα χαρακτηριστικά εκείνα, που οδήγησαν τον ηθοποιό να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Δανάη Μιχάλακη και να δημιουργήσουν μαζί οικογένεια, δήλωσε: «Είχε μια καλοσύνη, αθωότητα και γλύκα συγκριτικά με εμένα, που από τότε ήμουν λίγο σε ένταση και αναστάτωση. Έπιασα τον εαυτό μου να μαλακώνω και ταυτόχρονα να ερωτεύομαι αυτή τη δύναμή της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι. Η ομορφιά είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει να μείνεις με έναν άνθρωπο».
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη παντρεύτηκαν στις 7 Αυγούστου του 2021 στη Σύρο. Δύο χρόνια αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα