Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Η οικογένειά μας είναι για εμένα κάτι παραπάνω από καταφύγιο
Όταν παίζω με την κόρη μου νιώθω μια ψυχική ηρεμία, δήλωσε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Στην ασφάλεια που του δημιουργεί η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Δανάη Μιχαλάκη αναφέρθηκε, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, δηλώνοντας πως για εκείνον η σύζυγος και η κόρη του αποτελούν κάτι παραπάνω από καταφύγιο.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σχολιάζοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή από τη στιγμή που γεννήθηκε η κόρη του, Έλλη, τον Νοέμβριο του 2023.

Περιγράφοντας ότι για εκείνον η οικογένεια αποτελεί πηγή θαλπωρής και εσωτερικής ισορροπίας, ο Γιώργος Παπαγεωργίου είπε: «Η οικογένειά μας και αυτό που η Έλλη ουσιαστικά ορίζει, δίνει τον τόνο, είναι για μένα κάτι παραπάνω από καταφύγιο. Είναι μία θαλπωρή. Όταν παίζω με την κόρη μου, νιώθω ότι επιστρέφω σε μια απλότητα των πραγμάτων, σε μια ψυχική ηρεμία και ταυτόχρονα σε μια έκρηξη χαράς».

Δείτε το βίντεο στο 02:04

