Bridgerton: Στην πέμπτη σεζόν πρωταγωνιστεί ο έρωτας ανάμεσα σε δύο γυναίκες
Ο νέος κύκλος βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής
Η πέμπτη σεζόν του «Bridgerton» βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, με τη Φραντσέσκα και τη Μικαέλα Στέρλινγκ να πρωταγωνιστούν στην πρώτη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο γυναίκες στη μέχρι τώρα πορεία της σειράς.
Το Netflix δημοσίευσε μία ανακοίνωση για τον νέο κύκλο, που συνοδεύτηκε από ένα απόσπασμα στο οποίο οι πρωταγωνίστριες έρχονται πολύ κοντά. Στο βίντεο, οι δύο γυναίκες κοιτούν ένα εντυπωσιακό τοπίο, πριν ανταλλάξουν χαμόγελα και πλησιάσουν η μία την άλλη, φτάνοντας στο σημείο να πιαστούν χέρι-χέρι.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Την επόμενη σεζόν, η αγάπη ξεκινά ξανά. Η πέμπτη σεζόν του Bridgerton βρίσκεται πλέον σε στάδιο παραγωγής και επικεντρώνεται στη Φραντσέσκα (Hannah Dodd), τη μεσαία κόρη με πιο εσωστρεφή χαρακτήρα».
Όσον αφορά στην πλοκή: «Δύο χρόνια μετά την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Τζον, η Φραν αποφασίζει να επιστρέψει στην αναζήτηση συζύγου για πρακτικούς λόγους. Όταν όμως η ξαδέρφη του Τζον, Μικαέλα (Masali Baduza), επιστρέφει στο Λονδίνο για να φροντίσει το κτήμα Κίλμαρτιν, τα περίπλοκα συναισθήματα της Φραν την οδηγούν στο να αναρωτηθεί αν πρέπει να παραμείνει πιστή στις λογικές της επιλογές ή να ακολουθήσει τα βαθύτερα συναισθήματά της».

Η νέα σεζόν θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και, όπως και οι προηγούμενες, θα γυριστεί στο Λονδίνο.
Το «Bridgerton», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Julia Quinn, έκανε πρεμιέρα το 2020. Έκτοτε έχουν προβληθεί τέσσερις επιτυχημένοι κύκλοι, με τον πιο πρόσφατο να κυκλοφορεί τον περασμένο Ιανουάριο.
