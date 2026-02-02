Bridgerton 4: Η Σταχτοπούτα του Μπένεντικτ και η ατάκα που άναψε φωτιές
GALA
Bridgerton Netflix

Bridgerton 4: Η Σταχτοπούτα του Μπένεντικτ και η ατάκα που άναψε φωτιές

Η νέα σεζόν του Bridgerton έκανε πρεμιέρα πριν μερικές ημέρες στο Netflix και οι αντιδράσεις των συνδρομητών είναι ανάμεικτες

Bridgerton 4: Η Σταχτοπούτα του Μπένεντικτ και η ατάκα που άναψε φωτιές
Άννα Νταλλαρή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton έφερε ξανά στο προσκήνιο τη γνώριμη συνταγή του ρομαντικού δράματος εποχής, αλλά αυτή τη φορά με μια ιστορία που πολλοί συνδρομητές του Netflix, εκτιμούν ότι θυμίζει «Σταχτοπούτα».

Στο επίκεντρο μπαίνει ο Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και η γνωριμία του με τη Σόφι Μπεκ, μέσα από μασκέ χορούς, κρυφές ταυτότητες και ένα κοινωνικό χάσμα που λειτουργεί ως βασικός μοχλός σύγκρουσης. Το παραμυθένιο πλαίσιο, ωστόσο, δεν απέφυγε τις αντιδράσεις, καθώς μια ατάκα σε κομβική σκηνή όπου εκείνος της προτείνει να γίνει ερωμένη του, «άναψε» έντονη συζήτηση για το πώς αφηγείται σήμερα η σειρά τον έρωτα και τις ισορροπίες δύναμης.
Bridgerton Season 4 | Official Trailer | Netflix

Στο επίπεδο της παραγωγής, η σεζόν παραμένει πιστή στην πολυτελή εικόνα που έχει ταυτιστεί με το σύμπαν του Bridgerton: εντυπωσιακά σκηνικά, προσεγμένα κοστούμια και μια ατμόσφαιρα που στηρίζεται στη λάμψη των σαλονιών και στη θεατρικότητα της υψηλής κοινωνίας. Πολλές κριτικές αναγνωρίζουν ότι η σειρά ξέρει να προσφέρει αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο κόσμος της: ρομαντισμό, ένταση και μια ωραιοποιημένη εκδοχή μιας εποχής που λειτουργεί περισσότερο ως φαντασιακό σκηνικό παρά ως αυστηρά ιστορική αναπαράσταση.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για την εξέλιξη της πλοκής. Μέρος του κοινού θεωρεί ότι το κεντρικό τόξο ακολουθεί σχετικά προβλέψιμα βήματα, ακριβώς επειδή πατά σε ένα γνωστό παραμύθι: ένα κορίτσι σε δυσμενή θέση, ένας άνδρας από την αριστοκρατία, ένας χορός που αλλάζει τη μοίρα και εμπόδια που προκύπτουν από τη διαφορά τάξης. Για αρκετούς θεατές αυτό λειτουργεί ως ασφαλής, ευχάριστη επιλογή. Για άλλους, όμως, αφήνει λιγότερο χώρο για την ένταση και την πρωτοτυπία που αναζητούν από τη σειρά.
Bridgerton 4: Η Σταχτοπούτα του Μπένεντικτ και η ατάκα που άναψε φωτιές

Κλείσιμο
Το σημείο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν η σκηνή στην οποία ο Μπένεντικτ, αντί για μια ξεκάθαρη δέσμευση, διατυπώνει μια πρόταση που περιλαμβάνει τον όρο «ερωμένη». Στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετοί θεατές αντέδρασαν αρνητικά, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη διατύπωση «σπάει» τον ρομαντικό τόνο της ιστορίας και μετατοπίζει την ισορροπία της σχέσης σε κάτι πιο άβολο. Υπήρξαν σχόλια που μίλησαν για επιλογή σεναρίου που μοιάζει αναχρονιστική για σύγχρονη τηλεοπτική αφήγηση, ακόμη κι αν το πλαίσιο είναι εποχής.

Δείτε το βίντεο

@thouqhtdaughter

”be my mistress”?!?!? BENEDICT BRIDGERTON WHY ARE YOU RAGEBAITING ME || #bridgertonseason4 #benedictandsophie #benedictbridgerton #viralvideos #bridgerton

♬ original sound - 𓏲 𝒶𝓇𝒾𝓃𝒶 🦢
Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη σκηνή, επισημαίνοντας ότι η σειρά, ακριβώς επειδή τοποθετείται σε κοινωνικές δομές με έντονους περιορισμούς, δεν μπορεί να αποκόπτεται πλήρως από τις πραγματικότητες της εποχής. Σε αυτή τη γραμμή, η αμφισβήτηση και η στάση της Σόφι απέναντι σε μια τέτοια πρόταση διαβάζεται ως κεντρικό στοιχείο του χαρακτήρα της και ως δραματικό εργαλείο που θα καθορίσει την πορεία της σχέσης τους.
Άννα Νταλλαρή
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης