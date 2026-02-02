Bridgerton 4: Η Σταχτοπούτα του Μπένεντικτ και η ατάκα που άναψε φωτιές

Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton έφερε ξανά στο προσκήνιο τη γνώριμη συνταγή του ρομαντικού δράματος εποχής, αλλά αυτή τη φορά με μια ιστορία που πολλοί συνδρομητές του Netflix, εκτιμούν ότι θυμίζει «Σταχτοπούτα».
Στο επίκεντρο μπαίνει ο Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και η γνωριμία του με τη Σόφι Μπεκ, μέσα από μασκέ χορούς, κρυφές ταυτότητες και ένα κοινωνικό χάσμα που λειτουργεί ως βασικός μοχλός σύγκρουσης. Το παραμυθένιο πλαίσιο, ωστόσο, δεν απέφυγε τις αντιδράσεις, καθώς μια ατάκα σε κομβική σκηνή όπου εκείνος της προτείνει να γίνει ερωμένη του, «άναψε» έντονη συζήτηση για το πώς αφηγείται σήμερα η σειρά τον έρωτα και τις ισορροπίες δύναμης.
Στο επίπεδο της παραγωγής, η σεζόν παραμένει πιστή στην πολυτελή εικόνα που έχει ταυτιστεί με το σύμπαν του Bridgerton: εντυπωσιακά σκηνικά, προσεγμένα κοστούμια και μια ατμόσφαιρα που στηρίζεται στη λάμψη των σαλονιών και στη θεατρικότητα της υψηλής κοινωνίας. Πολλές κριτικές αναγνωρίζουν ότι η σειρά ξέρει να προσφέρει αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο κόσμος της: ρομαντισμό, ένταση και μια ωραιοποιημένη εκδοχή μιας εποχής που λειτουργεί περισσότερο ως φαντασιακό σκηνικό παρά ως αυστηρά ιστορική αναπαράσταση.
Την ίδια στιγμή, όμως, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για την εξέλιξη της πλοκής. Μέρος του κοινού θεωρεί ότι το κεντρικό τόξο ακολουθεί σχετικά προβλέψιμα βήματα, ακριβώς επειδή πατά σε ένα γνωστό παραμύθι: ένα κορίτσι σε δυσμενή θέση, ένας άνδρας από την αριστοκρατία, ένας χορός που αλλάζει τη μοίρα και εμπόδια που προκύπτουν από τη διαφορά τάξης. Για αρκετούς θεατές αυτό λειτουργεί ως ασφαλής, ευχάριστη επιλογή. Για άλλους, όμως, αφήνει λιγότερο χώρο για την ένταση και την πρωτοτυπία που αναζητούν από τη σειρά.
Το σημείο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν η σκηνή στην οποία ο Μπένεντικτ, αντί για μια ξεκάθαρη δέσμευση, διατυπώνει μια πρόταση που περιλαμβάνει τον όρο «ερωμένη». Στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετοί θεατές αντέδρασαν αρνητικά, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη διατύπωση «σπάει» τον ρομαντικό τόνο της ιστορίας και μετατοπίζει την ισορροπία της σχέσης σε κάτι πιο άβολο. Υπήρξαν σχόλια που μίλησαν για επιλογή σεναρίου που μοιάζει αναχρονιστική για σύγχρονη τηλεοπτική αφήγηση, ακόμη κι αν το πλαίσιο είναι εποχής.
Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη σκηνή, επισημαίνοντας ότι η σειρά, ακριβώς επειδή τοποθετείται σε κοινωνικές δομές με έντονους περιορισμούς, δεν μπορεί να αποκόπτεται πλήρως από τις πραγματικότητες της εποχής. Σε αυτή τη γραμμή, η αμφισβήτηση και η στάση της Σόφι απέναντι σε μια τέτοια πρόταση διαβάζεται ως κεντρικό στοιχείο του χαρακτήρα της και ως δραματικό εργαλείο που θα καθορίσει την πορεία της σχέσης τους.