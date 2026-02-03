Πώς η ερωτική σκηνή στη σκάλα αποκάλυψε την άγνωστη πλευρά του Μπένεντικτ στο Bridgerton

Σύμφωνα με τους δύο πρωταγωνιστές της νέας σεζόν η συγκεκριμένη σκηνή είναι ένα «χαστούκι»

Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και η γνωριμία του με τη Σόφι Μπεκ.



Ο πιο αδιόρθωτος από τα αδέρφια Μπρίτζερτον, τον οποίο υποδύεται ο Λουκ Τόμσον, ζει πλέον το δικό του απρόσμενο παραμύθι. Και ενώ η σειρά έχει συνηθίσει το κοινό σε ερωτικές σκηνές, στη νέα σεζόν μόνο μία έχει μέχρι στιγμής παρουσιαστεί, η οποία όμως έχει σταθεί ικανή να φέρει τα «πάνω-κάτω».



Γέριν Χα και Λουκ Τόμσον, αναφέρθηκαν σε αυτή, δηλώνοντας πως λειτούργησε σαν «χαστούκι στο πρόσωπο», αφού έφερε στο φως μία διαφορετική πλευρά του Μπένεντικτ Μπρίτζερτον.



Δείτε τη σκηνή









Γαι τον Λουκ Τόμσον, η αντίδρασή της ηρωίδας τον απογυμνώνει από την έως τότε άνετη, χαλαρή εικόνα του, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πιο αγχώδες, ευάλωτο κομμάτι του χαρακτήρα του — τις πραγματικές του αδυναμίες και τα σημεία όπου αποτυγχάνει.



Η Χα συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή ως μια στιγμή προσγείωσης για τον χαρακτήρα της, τη Σόφι «Είναι σαν να επιστρέφει απότομα στην πραγματικότητα. Άφησε την άμυνά της να πέσει υπερβολικά και σκέφτεται: “Στην πραγματικότητα, ανήκουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτό είναι ανόητο”. Και αρχίζει πάλι να κατηγορεί τον εαυτό της».



Με τη σειρά του ο Λουκ Τόμσον εξήγησε το σοκ που νιώθει ο χαρακτήρας του τη στιγμή που η πρότασή του αποτυγχάνει παταγωδώς. «Νομίζω ότι αιφνιδιάζεται από την αντίδρασή της. Δεν είναι σε φάση “τι συμβαίνει; όλα είναι καλά”», τόνισε.

«Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει κάτι λάθος, αλλά εκείνη τη στιγμή υπάρχει μια τυφλότητα. Πιστεύει πραγματικά ότι αυτή είναι μια πρόταση που θα λειτουργήσει και ότι μπορεί να τα έχει όλα».





Συνεχίζοντας, ο Τόμσον ανέφερε: «Μου αρέσει πολύ, γιατί είναι μια τεράστια έκπληξη για έναν χαρακτήρα που φαίνεται τόσο χαλαρός. Εμφανίζεται μια πιο αγχωμένη πλευρά του, την οποία δεν έχουμε δει πραγματικά μέχρι τώρα, και αυτό είναι πολύ όμορφο. Συμπληρώνει τον χαρακτήρα. Αναρωτιέσαι: “Πού βρίσκονται οι πραγματικές του αποτυχίες ή οι πραγματικές του ευαλωτότητες;” — και αυτό ακριβώς βλέπεις ξεκάθαρα».



Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης γιατί μια ερωτική σκηνή στο Bridgerton είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ικανοποίηση προσδοκιών. Όπως είπε: «Αυτό που είναι υπέροχο στο Bridgerton είναι ότι οι ερωτικές σκηνές αποτελούν ουσιαστικά κομμάτια της αφήγησης».



Τέλος, οι δύο πρωταγωνιστές ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται για μία υποχρεωτική ερωτική σκηνή που έπρεπε απλώς να συμπεριληφθεί στο σενάριο για να δικαιώσει τον χαρακτήρα του Bridgerton. «Η μαγεία της σκηνής της Σόφι και του Μπένεντικτ είναι ότι δεν μοιάζει με μια τυπική, υποχρεωτική ερωτική σκηνή. Το γεγονός ότι διαδραματίζεται σε μια σκάλα, με όλη αυτή τη λογική του “πάνω–κάτω”, έχει σημασία. Μοιάζει με κανονικό χορό και συμβολίζει πραγματικά τη σχέση τους, αντί να δίνει την αίσθηση του “εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε την υποχρεωτική σκηνή σεξ”. Η ποίηση είναι ήδη ενσωματωμένη. Είναι δικαιολογημένη», κατέληξαν.