Μαρίνα Σάττι για την περιπέτεια της υγείας της: Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά
Πριν από μερικούς μήνες η τραγουδίστρια είχε αναβάλλει την περιοδεία της στην Αμερική λόγω ιατρικού ζητήματος

Μία αναφορά στην περιπέτεια της υγείας της έκανε η Μαρίνα Σάττι, ξεκαθαρίζοντας πως πλέον είναι πολύ καλά. Η τραγουδίστρια είχε αναβάλλει την περιοδεία της στην Αμερική, τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε, αλλά και την εμφάνισή της στο MadWalk.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δεύτερα 23 Μαρτίου, η Μαρίνα Σάττι διευκρίνισε ότι τώρα πια η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ καλή και τόνισε πως δεν πρέπει να αμελεί κανείς θέματα που σχετίζονται με την υγεία του. «Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της για το Ferto, το τραγούδι με το οποίο ο Ακύλας εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Όπως είπε η τραγουδίστρια που είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας στη διοργάνωση του 2024, πρόκειται για ένα πολύ καλό κομμάτι. «Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να πάμε καλά», σχολίασε.

