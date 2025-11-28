Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά την αναβολή της περιοδείας της
Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά την αναβολή της περιοδείας της
Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης, οι γιατροί μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση, εξήγησε η τραγουδίστρια
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Μαρίνα Σάττι μετά την ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας της ότι αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της στην Αμερική.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης. Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, διευκρίνισε ότι οι γιατροί της έχουν συστήσει ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάστασή της έχει καλυτερεύσει και ευχαρίστησε τον κόσμο για την κατανόηση και τη στήριξη.
Πιο αναλυτικά η Μαρίνα Σάττι έγραψε στη δημοσίευσή της: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… μείνετε συντονισμένοι».
Δείτε την ανάρτησή της
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Minos EMI γνωστοποίησε με μια ανακοίνωση ότι η Μαρίνα Σάττι αναρρώνει, ενώ η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες απαιτείται ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης. Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, διευκρίνισε ότι οι γιατροί της έχουν συστήσει ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάστασή της έχει καλυτερεύσει και ευχαρίστησε τον κόσμο για την κατανόηση και τη στήριξη.
Πιο αναλυτικά η Μαρίνα Σάττι έγραψε στη δημοσίευσή της: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… μείνετε συντονισμένοι».
Δείτε την ανάρτησή της
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Minos EMI γνωστοποίησε με μια ανακοίνωση ότι η Μαρίνα Σάττι αναρρώνει, ενώ η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες απαιτείται ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα