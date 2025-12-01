Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο για την τραγουδίστρια - Η επίσημη ανακοίνωση για την υγεία της
Η τραγουδίστρια ανέβαλε την περιοδεία της στην Αμερική λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε με την υγεία της
Εξιτήριο πήρε η Μαρίνα Σάττι από το νοσοκομείο, όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας.
Η τραγουδίστρια ανέβαλε την περιοδεία της στην Αμερική λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε με την υγεία της, με τους θεράποντες ιατρούς της να συστήνουν αποφυγή μετακινήσεων.
Με μία ανακοίνωση της Minos EMI, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ και πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες η καλλιτέχνιδα θα χρειαστεί λίγες ημέρες ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές για τον επαναπρογραμματισμό της περιοδείας της και οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι προτεραιότητα είναι η ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκφράζει ευχαριστίες προς τους θαυμαστές της, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα και τη στήριξή τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:
«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».
Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρίνα Σάττι προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας για την αναβολή της περιοδείας της στην Αμερική λόγω θεμάτων υγείας.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημείωσε ότι οι γιατροί τής έχουν συστήσει ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων, ενώ τόνισε πως η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη στήριξη και την κατανόηση.
Πιο αναλυτικά, η Μαρίνα Σάττι έγραψε: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… Μείνετε συντονισμένοι».
