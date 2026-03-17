Συνεργασία έκπληξη: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθέτησε τη Ροσαλία στην περιοδεία της
Ο χορογράφος και σκηνοθέτης έβαλε την υπογραφή του στο τραγούδι «La Perla» της Ισπανίδας σταρ η οποία εμφανίστηκε στη Λυών τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
Μία συνεργασία έκπληξη αποκαλύφτηκε, με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να σκηνοθετεί τραγούδι της Ροσαλία σε συναυλία της.
Η Ισπανίδα τραγουδίστρια τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη - μετά την εμφάνισή της στα Brit Awards - «Lux» περιοδεία της, από τη γαλλική πόλη Λυών και ο χορογράφος και σκηνοθέτης βρέθηκε εκεί για να διασκεδάσει αλλά και να θαυμάσει τη δουλειά του. Σε story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δήλωσε πως σκηνοθέτησε για την περιοδεία το κομμάτι «La Perla», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025.
«Είναι μία σκηνή που δημιούργησα για εκείνη. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Στη συνέχεια, ανέβασε βίντεο με τη χορογραφία, όπου η τραγουδίστρια περιβάλλεται από τους χορευτές της, χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά τους, παρά μόνο τα χέρια τους. Η Ροσαλία φορούσε αρχικά μία λευκή μπλούζα που αργότερα αφαίρεσε και έμεινε με το εσώρουχο, μακριά φούστα και μαύρα γάντια.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από θεατή της συναυλίας φαίνεται ολόκληρη η χορογραφία.
Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στο παρελθόν είχε συναντήσει τη Ροσαλία στο East Wood και είχαν φωτογραφηθεί μαζί. Τον Νοέμβριο του 2025 μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε χαμογελαστός με την Ισπανίδα σταρ. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έγραφε: «Φωνή στους ουρανούς / πόδια στη γη / μαγεμένος, αγαπητή Ροσαλία».
a apresentação de LA PERLA na lux tour mds Rosalía que linda pic.twitter.com/8khzTqLacS— ARTH (@eolorr) March 16, 2026
