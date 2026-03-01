Brit Awards 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση Rosalía και Björk στη σκηνή

Rosalía, που διακρίθηκε ως νικήτρια του

Με την εντυπωσιακή ερμηνεία τωνΤο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η απονομή των μουσικών βραβείων με την εμφάνιση της Rosalía να αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα σημεία της τελετής. Η έκπληξη ωστόσο της βραδιάς ήταν η στιγμή που βγήκε στη σκηνή η Björk.Η Rosalía απέδωσε δυναμικά το κομμάτι τους «Berghain», επιλέγοντας μια custom δημιουργία Vivienne Westwood: μια μίνι εκδοχή του νυφικού από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 του Andreas Kronthaler, που έκλεινε το σόου της Ιρίνα Σάικ. Η Ισλανδή καλλιτέχνιδα από την άλλη, εμφανίστηκε με ένα εκκεντρικό μπλε σύνολο από τη συλλογή Couture 2025 του Amit Aggarwal, «Arcanum».Η ερμηνεία του «Berghain» συνδύασε μουσική και οπτικό θέαμα, ενσωματώνοντας έντονες εναλλαγές και δυναμική χορογραφία, που ανέδειξαν τα διαφορετικά στιλ των δύο καλλιτεχνών. Η αντίθεση μεταξύ τους, με τη Rosalía να εκπέμπει σύγχρονη, θεατρική κομψότητα και τη Björk να φέρνει εκκεντρική, σχεδόν φουτουριστική ενέργεια, δημιούργησε μια συναρπαστική σκηνική χημεία που ενθουσίασε το κοινό.βραβείου Καλύτερου Διεθνούς Καλλιτέχνη, επικράτησε μεταξύ υποψηφίων όπως οι Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift και Tyler, The Creator.