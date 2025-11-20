Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου πόζαρε αγκαλιά με τη Ροσαλία
Ο διεθνής χορογράφος και σκηνοθέτης συναντήθηκε με την Ισπανίδα σταρ στο East Wood
Αγκαλιά με τη Ροσαλία πόζαρε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στα social media, με τους θαυμαστές τους να εμφανίζονται ενθουσιασμένοι με τη συνάντησή τους.
Ο διεθνής χορογράφος και σκηνοθέτης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες πόζαρε χαμογελαστός με την Ισπανίδα σταρ, στο East Wood.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έγραψε: «Φωνή στους ουρανούς / πόδια στη γη / μαγεμένος, αγαπητή Ροσαλία».
Δείτε την ανάρτησή του
Οι θαυμαστές του αντέδρασαν με ενθουσιασμό στα σχόλια κάτω από τη δημοσίευσή του, εκφράζοντας την επιθυμία τους για μία μελλοντική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών. Πιο αναλυτικά, πολλοί ανέφεραν πόσο ανυπομονούν για το ενδεχόμενο συνεργασίας, με κάποιον να σχολιάζει: «Ω, Θεέ μου, δύο από τους αγαπημένους μου μαζί! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος!», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Εύχομαι να συνεργαστούν για τις μελλοντικές της εμφανίσεις».
