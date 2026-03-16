Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ και το αφιέρωσε στα παιδιά του
Ο σκηνοθέτης τιμήθηκε με το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another» και μίλησε συγκινημένος για την οικογένειά του και την επόμενη γενιά
Το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του κέρδισε ο Πολ Τόμας Άντερσον, αφιερώνοντάς το στα παιδιά του, ενώ κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του αναφέρθηκε στην οικογένειά του.
Ο σκηνοθέτης κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another».
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Είμαι απίστευτα τιμημένος που αποτελώ μέρος αυτής της ιστορίας», προσθέτοντας ότι οφείλει ένα «τεράστιο χρέος θαυμασμού και αγάπης» στον συγγραφέα Τόμας Πίντσον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικογένειά του, λέγοντας ότι ευχαριστεί «τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι την ίδια στέγη και αντέχουν τι σημαίνει να ζεις με έναν συγγραφέα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύζυγό του, ηθοποιό Μάγια Ρούντολφ, καθώς και σε μέλη της οικογένειάς του. Απευθυνόμενος στα παιδιά του, είπε: «Έγραψα αυτή την ταινία για τα παιδιά μου, για να ζητήσω συγγνώμη για το χάος που αφήσαμε σε αυτόν τον κόσμο που τους παραδίδουμε. Αλλά και με την ελπίδα ότι θα είναι η γενιά που θα μας φέρει ξανά λίγη κοινή λογική και αξιοπρέπεια». Κλείνοντας την ομιλία του, πρόσθεσε: «Σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ πολύ».
Η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της φετινής κινηματογραφικής σεζόν στην κατηγορία του σεναρίου, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου στα BAFTA, στα Critics Choice Awards και στα Writers Guild Awards, καθώς και το βραβείο Σεναρίου στις Χρυσές Σφαίρες.
Στα φετινά Όσκαρ, ο Άντερσον τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ίδια ταινία, η οποία απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων και το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για το Casting, καθώς και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Το φιλμ, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος, αποτελεί μια διασκευή του μυθιστορήματος «Vineland» του Τόμας Πίντσον, που κυκλοφόρησε το 1990. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στον ρόλο ενός πρώην επαναστάτη που ζει με νέα ταυτότητα μαζί με την έφηβη κόρη του, την οποία υποδύεται η Τσέις Ινφίνιτι.
Ο 55χρονος δημιουργός επικράτησε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, όπου ήταν επίσης υποψήφιοι ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein», οι Κλόε Ζάο και Μάγκι Ο’Φάρελ για το «Hamnet», καθώς και ο Γουίλ Τρέισι για το «Bugonia».
Παρά τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο, ο Άντερσον κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ έπειτα από 14 προηγούμενες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων πέντε για σενάριο και τρεις για σκηνοθεσία.
Paul Thomas Anderson's acceptance speech for his first-ever Oscar.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026
"I wrote this movie for my kids, to say sorry for the housekeeping mess that we left in this world we're handing off to them. But also for encouragement…” pic.twitter.com/zDXzeL7lFq
