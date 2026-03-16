Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ και το αφιέρωσε στα παιδιά του





Το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του κέρδισε ο Πολ Τόμας Άντερσον , αφιερώνοντάς το στα παιδιά του, ενώ κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του αναφέρθηκε στην οικογένειά του.

Η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της φετινής κινηματογραφικής σεζόν στην κατηγορία του σεναρίου, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου στα BAFTA, στα Critics Choice Awards και στα Writers Guild Awards, καθώς και το βραβείο Σεναρίου στις Χρυσές Σφαίρες.

Στα φετινά Όσκαρ, ο Άντερσον τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ίδια ταινία, η οποία απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων και το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για το Casting, καθώς και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το φιλμ, το οποίο

σκηνοθέτησε ο ίδιος, αποτελεί μια διασκευή του μυθιστορήματος «Vineland» του Τόμας Πίντσον, που κυκλοφόρησε το 1990. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στον ρόλο ενός πρώην επαναστάτη που ζει με νέα ταυτότητα μαζί με την έφηβη κόρη του, την οποία υποδύεται η Τσέις Ινφίνιτι.

Ο 55χρονος δημιουργός επικράτησε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, όπου ήταν επίσης υποψήφιοι ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein», οι Κλόε Ζάο και Μάγκι Ο’Φάρελ για το «Hamnet», καθώς και ο Γουίλ Τρέισι για το «Bugonia».

Παρά τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο, ο Άντερσον κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ έπειτα από 14 προηγούμενες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων πέντε για σενάριο και τρεις για σκηνοθεσία.