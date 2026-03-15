Αναστάσης Ροϊλός: Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα ως παιδί, κάνω δεν κάνω οικογένεια
Αναστάσης Ροϊλός: Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα ως παιδί, κάνω δεν κάνω οικογένεια
Νιώθω ότι η επαφή με το παιδί μας θυμίζει τι είμαστε, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για την αγάπη που πήρε ο ίδιος ως παιδί μίλησε ο Αναστάσης Ροϊλός, επισημαίνοντας πως θα ήθελε να τη μεταφέρει, είτε κάνει οικογένεια είτε όχι.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν θέλει να μιλάει για το μέλλον και αυτό που θέλησε να τονίσει συζητώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 14 Μαρτίου είναι πως η επαφή με τα παιδιά είναι πολύ σημαντική γιατί θυμίζει στον καθένα ποιος είναι πραγματικά και τον φέρνει σε επαφή με την παιδικότητά του.
Όταν η Ναταλία Γερμανού ρώτησε τον Αναστάση Ροϊλό αν θέλει να μεταδώσει την αγάπη που πήρε από τη μητέρα του ως παιδί, απάντησε: «Είναι προφανής η απάντηση. Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα ως παιδί. Κάνω δεν κάνω οικογένεια. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή παίρνω τόσα πράγματα πίσω, όταν δίνω αγάπη ας πούμε στον (τηλεοπτικό) παρτενέρ μου τον Ιάσονα, αλλά νιώθω ότι μας θυμίζει τι είμαστε, η επαφή με το παιδί και η συναλλαγή».
Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Ξεχνάμε τι πάει να πει άνθρωπος, αφήνουμε πίσω την παιδικότητά μας και μόνο που λέμε τη λέξη "παιδικότητα", είναι κάτι μακριά από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μακριά από εμάς. Θέλω να έχω αυτή την ενέργεια μέσα στη ζωή μου και στο πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα και τις δυσκολίες. Ίσως αν τα βλέπουμε αλλιώς να αφήνουν και άλλο αντίκτυπο πάνω μας, στην ψυχή μας, στο δέρμα μας, στα πάντα».
Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Αναστάσης Ροϊλός ρωτήθηκε εάν σκέφτεται τον εαυτό του ως μπαμπά και ανέφερε πως έχει στον κύκλο του μωρά και μικρά παιδιά, τα οποία λατρεύει, παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν αισθάνεται την επιθυμία να αποκτήσει τα δικά του. «Τυχαίνει να έχω μωρά στον στενό κύκλο μου, έχω τη βαφτισμιά μου, πρόσφατα γέννησαν και οι φίλοι μου. Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου και τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς», είπε.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν θέλει να μιλάει για το μέλλον και αυτό που θέλησε να τονίσει συζητώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 14 Μαρτίου είναι πως η επαφή με τα παιδιά είναι πολύ σημαντική γιατί θυμίζει στον καθένα ποιος είναι πραγματικά και τον φέρνει σε επαφή με την παιδικότητά του.
Όταν η Ναταλία Γερμανού ρώτησε τον Αναστάση Ροϊλό αν θέλει να μεταδώσει την αγάπη που πήρε από τη μητέρα του ως παιδί, απάντησε: «Είναι προφανής η απάντηση. Θέλω να μεταφέρω την αγάπη που πήρα ως παιδί. Κάνω δεν κάνω οικογένεια. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή παίρνω τόσα πράγματα πίσω, όταν δίνω αγάπη ας πούμε στον (τηλεοπτικό) παρτενέρ μου τον Ιάσονα, αλλά νιώθω ότι μας θυμίζει τι είμαστε, η επαφή με το παιδί και η συναλλαγή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Ξεχνάμε τι πάει να πει άνθρωπος, αφήνουμε πίσω την παιδικότητά μας και μόνο που λέμε τη λέξη "παιδικότητα", είναι κάτι μακριά από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μακριά από εμάς. Θέλω να έχω αυτή την ενέργεια μέσα στη ζωή μου και στο πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα και τις δυσκολίες. Ίσως αν τα βλέπουμε αλλιώς να αφήνουν και άλλο αντίκτυπο πάνω μας, στην ψυχή μας, στο δέρμα μας, στα πάντα».
Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Αναστάσης Ροϊλός ρωτήθηκε εάν σκέφτεται τον εαυτό του ως μπαμπά και ανέφερε πως έχει στον κύκλο του μωρά και μικρά παιδιά, τα οποία λατρεύει, παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν αισθάνεται την επιθυμία να αποκτήσει τα δικά του. «Τυχαίνει να έχω μωρά στον στενό κύκλο μου, έχω τη βαφτισμιά μου, πρόσφατα γέννησαν και οι φίλοι μου. Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου και τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς», είπε.
