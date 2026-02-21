Αναστάσης Ροϊλός: Δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς
Αναστάσης Ροϊλός: Δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς

Ο ηθοποιός απάντησε εάν φαντάζεται τον εαυτό του ως πατέρα

Αναστάσης Ροϊλός: Δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς
Για τα παιδιά και το ενδεχόμενο να γίνει μπαμπάς μίλησε ο Αναστάσης Ροϊλός, δηλώνοντας πως δεν είναι κάτι που σκέφτεται προς το παρόν.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» όταν ρωτήθηκε εάν σκέφτεται τον εαυτό του ως μπαμπά, ανέφερε πως έχει στον κύκλο του μωρά και μικρά παιδιά, τα οποία λατρεύει, παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν αισθάνεται την επιθυμία να αποκτήσει τα δικά του.

Ο Αναστάσης Ροϊλός είπε χαρακτηριστικά: «Τυχαίνει να έχω μωρά στον στενό κύκλο μου, έχω τη βαφτισμιά μου, πρόσφατα γέννησαν και οι φίλοι μου. Λατρεύω τα παιδιά των φίλων μου και τη βαφτισιμιά μου, αλλά δεν σκέφτομαι ακόμα να γίνω μπαμπάς».

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες του στο θέατρο και στην τηλεόραση, σημειώνοντας πως έχει βρεθεί σε καταστάσεις που το κλίμα δεν ήτανε ευχάριστο: «Συμβαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να τα έχεις ζήσει γιατί τα ακούς. Σε σχέση λοιπόν με αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν, γιατί κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της, είμαστε τυχεροί που ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που εμπλέκονται να δημιουργούν μια ωραία ομάδα», δήλωσε, κάνοντας αναφορά στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην οποία πρωταγωνιστεί.
