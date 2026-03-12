Γιώργος Μαρίνος: Όσο βρισκόταν εδώ τραγουδούσε για τους τρόφιμους, είπε η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου ζούσε

διευθύντρια του ιδρύματος, Σοφία Κάνα μίλησε για την καθημερινότητα του καλλιτέχνη πριν φύγει από τη ζωή:





Στη συνέχεια, μιλώντας για τη συγκίνηση που επικρατεί στον χώρο μετά τον θάνατό του και για την εμπειρία της γνωριμίας τους, πρόσθεσε: « Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού ».