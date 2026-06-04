Δεν πρόλαβα να φρενάρω, με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο, λέει ο 75χρονος για το τροχαίο στη Ναύπακτο
Δεν πρόλαβα να φρενάρω, με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο, λέει ο 75χρονος για το τροχαίο στη Ναύπακτο
Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά, δηλώνει ο ηλικιωμένος
«Οδηγούσα και… έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι; Ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω», λέει ο 75χρονος μετά από το σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τις διαδοχικές συγκρούσεις με οχήματα στην Ναύπακτο.
Το ΙΧ παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε - συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων. Την τελευταία στιγμή μία μητέρα έβγαλε από το αυτοκίνητό της το παιδί, πριν το ΙΧ του ηλικιωμένου πέσει πάνω στο δικό της.
Ο 75χρονος λέει πως οδηγούσε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα» ενώ στη συνέχεια ήταν «σαν να κόλλησε το γκάζι». «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά», είπε στο MEGA.
Για τη μητέρα και το παιδί που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, ο 75χρονος είπε: «ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, ένα χιλιόμετρο, δύο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι».
Σε ερώτηση για το αν έχει κάνει συντήρηση στο αυτοκίνητο απάντησε: «μόνο συντήρηση; Εγώ έχω δύο mercedes. Είναι αυτόματες. Είναι καινούργιες. Η μία είναι 3.000 κυβικά και αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα αλλά προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ».
Σε ερώτηση για το αν είχε πρόβλημα το αυτοκίνητο απάντησε: «κανένα πρόβλημα. Τώρα κόλλησε το γκάζι; Τι έγινε; Και πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια». Όσο για το πόσα χρόνια το έχει στην κατοχή του, «αυτό το οδηγώ γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες και είναι καινούργιο πάει. Αυτή είναι η Mercedes 2.300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Έχει 260.000 χιλιόμετρα. Πήγε δέκα, δεκαπέντε μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησα πάνω σε ένα αυτοκίνητο».
Δείτε βίντεο με τη μητέρα να βγάζει το παιδί από το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή:
Το ΙΧ παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε - συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων. Την τελευταία στιγμή μία μητέρα έβγαλε από το αυτοκίνητό της το παιδί, πριν το ΙΧ του ηλικιωμένου πέσει πάνω στο δικό της.
Ο 75χρονος λέει πως οδηγούσε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα» ενώ στη συνέχεια ήταν «σαν να κόλλησε το γκάζι». «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά», είπε στο MEGA.
Για τη μητέρα και το παιδί που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, ο 75χρονος είπε: «ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, ένα χιλιόμετρο, δύο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι».
Σε ερώτηση για το αν έχει κάνει συντήρηση στο αυτοκίνητο απάντησε: «μόνο συντήρηση; Εγώ έχω δύο mercedes. Είναι αυτόματες. Είναι καινούργιες. Η μία είναι 3.000 κυβικά και αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα αλλά προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ».
Σε ερώτηση για το αν είχε πρόβλημα το αυτοκίνητο απάντησε: «κανένα πρόβλημα. Τώρα κόλλησε το γκάζι; Τι έγινε; Και πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια». Όσο για το πόσα χρόνια το έχει στην κατοχή του, «αυτό το οδηγώ γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες και είναι καινούργιο πάει. Αυτή είναι η Mercedes 2.300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Έχει 260.000 χιλιόμετρα. Πήγε δέκα, δεκαπέντε μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησα πάνω σε ένα αυτοκίνητο».
Δείτε βίντεο με τη μητέρα να βγάζει το παιδί από το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή:
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