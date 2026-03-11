Γιώργος Μαρίνος: Από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκι στις θρυλικές νύχτες της Μέδουσας

Η Κατιάνα Μπαλανίκα και ο Γιώργος Μαρίνος

Τα επόμενα χρόνια θα τα περάσει μεταξύ θεάτρων και μπουάτ, παίζοντας και τραγουδώντας στην Πλάκα της εποχής του Νέου Κύματος. Εκεί θα συναντηθεί, το 1970, με το καλλιτεχνικό αλλά και ερωτικό για κάποια χρόνια έτερόν του ήμισυ, τηνμε την οποία θα αρχίσει να ξετυλίγει, σταδιακά, τις διαφορετικές καλλιτεχνικές πτυχές του, οι οποίες, από ένα σημείο κι έπειτα, νιώθει πως δεν χωρούν στους ήδη υπάρχοντες χώρους διασκέδασης.Και κάπως έτσι γεννιέται, το 1973, η «». Το θρυλικό στέκι στου Μακρυγιάννη που έμελλε να αλλάξει για πάντα την εγχώρια ψυχαγωγία, τον χώρο όπου άνθισε και μεγαλούργησε ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι σήμερα Έλληνας σόουμαν. Μουσική, τραγούδι, πρόζα, μίμηση, χιούμορ, χορός αναμειγνύονται και δημιουργούν μια ακαταμάχητη νέα συνταγή στην οποία δύσκολα μπορεί να αντισταθεί κανείς. Επί 18 ολόκληρα χρόνια όλη η Αθήνα, από την αριστοκρατία και τους πολιτικούς μέχρι τον απλό κόσμο, συναντιέται στη σάλα της «Μέδουσας» και απολαμβάνει τον Μαρίνο να σαρώνει τη σκηνή, να αλλάζει πρόσωπα, να καυτηριάζει πρόσωπα και πράγματα και να τραγουδάει, από το «Κάνε μου λιγάκι μμμ..» μέχρι το «Ηθοποιός σημαίνει φως»…Ακούραστος, ανεξάντλητος, ένας θίασος ολόκληρος συγκεντρωμένος σε ένα πρόσωπο.Ο Γιώργος Μαρίνος άλλωστε δεν χώρεσε ποτέ σε έναν ρόλο, ένα τραγούδι, μια συνεργασία. Γι΄ αυτό και δεν συνδυάστηκε ποτέ με ένα όνομα ή έναν τίτλο παρότι ηχογράφησε πολλά κομμάτια κατά τη διάρκεια της καριέρας του κι έπαιξε διάφορους ρόλους στο θέατρο. Ήταν σόουμαν γι΄ αυτό και επέλεξε, τη δεκαετία του ’90, αφού είχε αφήσει πλέον τη νύχτα, να μεταφέρει το είδος αυτό στην ιδιωτική τηλεόραση. Το «Ciao Ant1» μπορεί να μην ήταν «Μέδουσα», διέθετε όμως αρκετές φωτεινές στιγμές του Μαρίνου τον οποίο γνώρισαν, μέσω της μικρής οθόνης και οι νεότερες γενιές.Σε κάθε περίπτωση ο Μαρίνος υπήρξε ένας αυθεντικός, ειλικρινής, γενναίος, τολμηρός σταρ που τίμησε με την παρουσία του και σεβάστηκε τη σκηνή. Όταν κατέβαινε όμως απ΄ αυτή όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε και το τραγούδι των Νίκου Δανίκα και Λευτέρη Παπαδόπουλου που τόσο συγκλονιστικά ερμήνευε «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα/η αίθουσα τούτη θ’ αδειάσει/και κει στα τραπέζια τα πρώτα/θα `ρθει η ερημιά να κουρνιάσει/ Και τότε εγώ ο θεατρίνος,/ο κλόουν κι ο τραγουδιστής/στο καμαρίνι θα λουφάξω/ίδιος φονιάς, ίδιος ληστής…».Όταν ήταν μικρό παιδί ο Γιώργος Μαρίνος καθόταν στην αυλή του σπιτιού του στο Βοτανικό, περίμενε κάθε βράδυ τον πατέρα του που ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο και για να ξεγελάσει τη μοναξιά του κοίταγε τα άστρα κι ονειρευόταν. Και κάπως έτσι δημιούργησε το δικό του αστέρι, που έφθασε ψηλά, πολύ ψηλά, και αφού έλαμψε στη γη, επέστρεψε εκεί όπου πάντα ανήκε, στον ουρανό.