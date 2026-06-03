Δείτε βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Ναύπακτο: Μητέρα σώζει στο παρά... ένα το παιδί της
Δείτε βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Ναύπακτο: Μητέρα σώζει στο παρά... ένα το παιδί της
Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή με αποτέλεσμα να παρασύρει δίκυκλα και στο τέλος να τρακάρει μετωπικά με το σταθμευμένο αυτοκίνητο της γυναίκας που έβγαλε το παιδί της δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Ναύπακτο, λίγο πριν την πλατεία Λιμανιού όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής.
Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Nafpaktianews.gr, φαίνεται η στιγμή που το όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, παρασύρει τραπεζοκαθίσματα και δίκυκλα, ενώ τελευταία στιγμή μια γυναίκα που μόλις έχει παρκάρει το αμάξι της παραμερίζει, αρπάζει ένα παιδάκι στην αγκαλιά της και αποφεύγονται τα χειρότερα, καθώς το αυτοκίνητο πέφτει με ορμή επάνω στο κόκκινο όχημά της.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος κινούνταν από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι της Ναυπάκτου, έχασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Στην ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, καθώς και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Σύμφωνα με το lepantortv.gr, το όχημα διέσχισε σημείο όπου καθημερινά συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη.
Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Nafpaktianews.gr, φαίνεται η στιγμή που το όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, παρασύρει τραπεζοκαθίσματα και δίκυκλα, ενώ τελευταία στιγμή μια γυναίκα που μόλις έχει παρκάρει το αμάξι της παραμερίζει, αρπάζει ένα παιδάκι στην αγκαλιά της και αποφεύγονται τα χειρότερα, καθώς το αυτοκίνητο πέφτει με ορμή επάνω στο κόκκινο όχημά της.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος κινούνταν από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι της Ναυπάκτου, έχασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Στην ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, καθώς και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Σύμφωνα με το lepantortv.gr, το όχημα διέσχισε σημείο όπου καθημερινά συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη.
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