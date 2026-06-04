Ο Σάια ΛαΜπεφ δήλωσε ένοχος για τον ξυλοδαρμό στη Νέα Ορλεάνη
Ο Σάια ΛαΜπεφ δήλωσε ένοχος για τον ξυλοδαρμό στη Νέα Ορλεάνη
Ο 39χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε για τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες βιαιοπραγίας μετά από καβγά σε μπαρ τον περασμένο Φεβρουάριο
Ένοχος δήλωσε ο Σάια ΛαΜπεφ για τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες βιαιοπραγίας, μετά τον καβγά σε μπαρ που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη.
Ο 39χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε σε ποινή έξι μηνών με αναστολή και τέθηκε υπό διετή επιτήρηση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως η Daily Mail.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου σε μπαρ στη Γαλλική Συνοικία, όπου ο ΛαΜπεφ φέρεται να ενεπλάκη σε έντονο καβγά, χτυπώντας θαμώνες. Μάλιστα, φέρεται να επέστρεψε στο σημείο και να επιτέθηκε εκ νέου.
Αρχικά συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο στη συνέχεια του επιβλήθηκε εγγύηση, ενώ προστέθηκαν επιπλέον κατηγορίες.
Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ένα μικρής έκτασης επεισόδιο» χωρίς στοιχεία προκατάληψης ή ρατσιστικού κινήτρου, καθώς η επίθεση έγινε σε queer άντρες, κάτι που, όπως τονίστηκε, εξηγεί γιατί δεν απαγγέλθηκαν βαρύτερες κατηγορίες.
Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίστηκε όπως κάθε άλλη, με βάση τα στοιχεία και τον νόμο, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία προβλέπει «ουσιαστικές νομικές συνέπειες» σε περίπτωση παραβίασης των όρων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ηθοποιός αποδέχτηκε συγκεκριμένους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων τακτικούς ελέγχους για χρήση ουσιών και συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ΛαΜπεφ είχε παραδεχτεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη νύχτα του περιστατικού και αναγνώρισε πως η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 39χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε σε ποινή έξι μηνών με αναστολή και τέθηκε υπό διετή επιτήρηση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως η Daily Mail.
Shia LaBeouf pleads guilty to battery after New Orleans arrest over Mardi Gras bar brawl https://t.co/CgbMonJsgD— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 3, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου σε μπαρ στη Γαλλική Συνοικία, όπου ο ΛαΜπεφ φέρεται να ενεπλάκη σε έντονο καβγά, χτυπώντας θαμώνες. Μάλιστα, φέρεται να επέστρεψε στο σημείο και να επιτέθηκε εκ νέου.
Αρχικά συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο στη συνέχεια του επιβλήθηκε εγγύηση, ενώ προστέθηκαν επιπλέον κατηγορίες.
Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι επρόκειτο για «ένα μικρής έκτασης επεισόδιο» χωρίς στοιχεία προκατάληψης ή ρατσιστικού κινήτρου, καθώς η επίθεση έγινε σε queer άντρες, κάτι που, όπως τονίστηκε, εξηγεί γιατί δεν απαγγέλθηκαν βαρύτερες κατηγορίες.
Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίστηκε όπως κάθε άλλη, με βάση τα στοιχεία και τον νόμο, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία προβλέπει «ουσιαστικές νομικές συνέπειες» σε περίπτωση παραβίασης των όρων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ηθοποιός αποδέχτηκε συγκεκριμένους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων τακτικούς ελέγχους για χρήση ουσιών και συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ΛαΜπεφ είχε παραδεχτεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη νύχτα του περιστατικού και αναγνώρισε πως η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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