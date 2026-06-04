Το «κλειδωμένο ερμάριο» της Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι παράνομες επιδοτήσεις της εγκληματικής οργάνωσης

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου καταγγέλλει «συμβόλαιο εκτέλεσης» εις βάρος της που, κατά την ίδια, «φέρεται να εκτελεί μέσω της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»