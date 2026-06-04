Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τον θάνατο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το βίντεο της Φίνος Φιλμ
Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τον θάνατο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το βίντεο της Φίνος Φιλμ
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2001 και κηδεύτηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
25 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Ντίνου Ηλιόπουλου και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με ένα βίντεο.
Η εταιρεία παραγωγής ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από κινηματογραφικές σκηνές του ηθοποιού που έχουν μείνει αξέχαστες στον κόσμο, κάνοντας λόγο για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, με πάθος για την υποκριτική.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πολλά περισσότερα από ένας καλός κωμικός ηθοποιός. Ήταν ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, που ισορροπούσε μεταξύ σκηνής και αέρα όταν αποφάσιζε να χορέψει, που τολμούσε να ερμηνεύσει δύσκολους και απαιτητικούς δραματικούς ρόλους που λίγοι γνωρίζουν, αλλά προπάντων ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος με μια πυξίδα ηθικής και σεβασμού που δύσκολα συναντάς. Το πάθος του ήταν το είδος του μιούζικαλ και εκεί πραγματικά διέπρεψε σε βαθμό που τον αποκάλεσαν "Φρεντ Αστέρ της Ελλάδας". Εκείνος, όμως, με την μετριοπάθεια που τον χαρακτήριζε, είχε πει "είναι ιεροσυλία να με αποκαλούν χορευτή και να με συγκρίνουν με τον Φρεντ Αστέρ, έναν καλλιτέχνη αέρινο και μοναδικό. Εγώ απλώς έχω έναν έμφυτο ρυθμό. Τίποτα άλλο". Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ευτύχισε να ζήσει 86 χρόνια, να αποκτήσει τα δικά του "αστεράκια" – την Εβίτα και τη Χίλντα – μαζί με τρία εγγόνια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2001 και κηδεύτηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ακόμα και στο τέλος, παρέμεινε ο ίδιος, αφήνοντας ένα μικρό μήνυμα στο μνήμα του: "Με συγχωρείτε κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ". Πάντα στην καρδιά μας Ντίνο».
Δείτε το βίντεο
Η εταιρεία παραγωγής ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από κινηματογραφικές σκηνές του ηθοποιού που έχουν μείνει αξέχαστες στον κόσμο, κάνοντας λόγο για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, με πάθος για την υποκριτική.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πολλά περισσότερα από ένας καλός κωμικός ηθοποιός. Ήταν ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, που ισορροπούσε μεταξύ σκηνής και αέρα όταν αποφάσιζε να χορέψει, που τολμούσε να ερμηνεύσει δύσκολους και απαιτητικούς δραματικούς ρόλους που λίγοι γνωρίζουν, αλλά προπάντων ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος με μια πυξίδα ηθικής και σεβασμού που δύσκολα συναντάς. Το πάθος του ήταν το είδος του μιούζικαλ και εκεί πραγματικά διέπρεψε σε βαθμό που τον αποκάλεσαν "Φρεντ Αστέρ της Ελλάδας". Εκείνος, όμως, με την μετριοπάθεια που τον χαρακτήριζε, είχε πει "είναι ιεροσυλία να με αποκαλούν χορευτή και να με συγκρίνουν με τον Φρεντ Αστέρ, έναν καλλιτέχνη αέρινο και μοναδικό. Εγώ απλώς έχω έναν έμφυτο ρυθμό. Τίποτα άλλο". Ο Ντίνος Ηλιόπουλος ευτύχισε να ζήσει 86 χρόνια, να αποκτήσει τα δικά του "αστεράκια" – την Εβίτα και τη Χίλντα – μαζί με τρία εγγόνια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2001 και κηδεύτηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ακόμα και στο τέλος, παρέμεινε ο ίδιος, αφήνοντας ένα μικρό μήνυμα στο μνήμα του: "Με συγχωρείτε κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ". Πάντα στην καρδιά μας Ντίνο».
Δείτε το βίντεο
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