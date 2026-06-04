Λευτέρης Πανταζής: Ετοιμάζω σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου, ο κόσμος θα κάνει ουρές
Λευτέρης Πανταζής: Ετοιμάζω σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου, ο κόσμος θα κάνει ουρές
Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά, είπε ο τραγουδιστής
Το νέο του επαγγελματικό βήμα αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής, αναφέροντας ότι θα ανοίξει αλυσίδα σουβλατζίδικων στη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσθεσε πως σκοπεύει να εντάξει στο μενού και ποντιακή σάλτσα της μητέρας του.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή «Στη Σέντρα», με απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο «Buongiorno». Ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στο νέο επιχειρηματικό του εγχείρημα, σχολιάζοντας ότι η ιδέα προέκυψε έπειτα από πρόταση του κουμπάρου του. Όπως διευκρίνισε, το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν θα του επιτρέπει να ασχολείται ενεργά με το μαγαζί. Παράλληλα, σημείωσε ότι γνωρίζει καλά τον χώρο της εστίασης και ειδικότερα των σουβλατζίδικων, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί σε αντίστοιχη επιχείρηση μαζί με τη μητέρα του.
Πιο αναλυτικά, ο Λευτέρης Πανταζής είπε: «Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση και του είπα "κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω". Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα είναι ουρές».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή «Στη Σέντρα», με απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο «Buongiorno». Ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στο νέο επιχειρηματικό του εγχείρημα, σχολιάζοντας ότι η ιδέα προέκυψε έπειτα από πρόταση του κουμπάρου του. Όπως διευκρίνισε, το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν θα του επιτρέπει να ασχολείται ενεργά με το μαγαζί. Παράλληλα, σημείωσε ότι γνωρίζει καλά τον χώρο της εστίασης και ειδικότερα των σουβλατζίδικων, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί σε αντίστοιχη επιχείρηση μαζί με τη μητέρα του.
Πιο αναλυτικά, ο Λευτέρης Πανταζής είπε: «Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση και του είπα "κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω". Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα είναι ουρές».
Δείτε το βίντεο
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