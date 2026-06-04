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Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Surrey
Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Surrey
Συνελήφθη ένας 21χρονος Σαουδάραβας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου για απόπειρα δολοφονίας
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Βρετανία, καθώς ένας 50χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με βαλλίστρα στο πανεπιστήμιο Surrey.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του skynews, συνελήφθη ένας 21χρονος Σαουδάραβας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου για απόπειρα δολοφονίας.
Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Σάρρεϋ δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9.50 π.μ. και ότι ένα μέλος της ομάδας ασφάλειας του πανεπιστημίου «τραυματίστηκε σοβαρά».
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του skynews, συνελήφθη ένας 21χρονος Σαουδάραβας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου για απόπειρα δολοφονίας.
Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Σάρρεϋ δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9.50 π.μ. και ότι ένα μέλος της ομάδας ασφάλειας του πανεπιστημίου «τραυματίστηκε σοβαρά».
🇬🇧 A 21-year-old Saudi national has been arrested after a man in his 50s was critically injured in a suspected crossbow attack at the University of Surrey.— Europa.com (@europa) June 4, 2026
Police detained the suspect at the scene on suspicion of attempted murder.
Follow: @europa pic.twitter.com/0zW6itfbmt
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