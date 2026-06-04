Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Surrey
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Βαλλίστρα Πανεπιστήμιο Φοιτητική εστία Βρετανία Απόπειρα δολοφονίας

Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Surrey

Συνελήφθη ένας 21χρονος Σαουδάραβας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου για απόπειρα δολοφονίας

Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Surrey
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Βρετανία, καθώς ένας 50χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με βαλλίστρα στο πανεπιστήμιο Surrey.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του skynews, συνελήφθη ένας 21χρονος Σαουδάραβας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου για απόπειρα δολοφονίας

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Σάρρεϋ δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9.50 π.μ. και ότι ένα μέλος της ομάδας ασφάλειας του πανεπιστημίου «τραυματίστηκε σοβαρά».



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