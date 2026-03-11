Πώς ο Γιώργος Μαρίνος ενέπνευσε τον Κώστα Τουρνά για το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ΄το Κάιρο»

«Το πρότεινα αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαρίνο, να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε τότε»

ξέρουν επίθετα που καίνεΕίναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςκαι δε ζουν τη ζωή τη δικιά σουείναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςΘα μπορούσαν να είναι παιδιά σουΠοτέ δε βγαίνουνε μαζίκανείς δεν ξέρει πώς περνάνευπόγεια κάνουνε ζωήκι όλοι οι αργόσχολοι ρωτάνεΗ κυρά Λέλα η Σμυρνιάστην αμαρτία λέει βουλιάζουνκαι διώχνει τα μικρά παιδιάόταν στο υπόγειο πλησιάζουνΕίναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςκαι δε ζουν τη ζωή τη δικιά σουείναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςΘα μπορούσαν να είναι παιδιά σουΤα βράδια απ’ έξω σαν περνάςμια μουσική ακούς και γέλιακαι στο υπόγειο αν κοιτάςβλέπεις μια ολάνθιστη καμέλιαΟ Αχιλλέας απ’ το Κάιροας είναι χρόνια στην Αθήναη μάνα του δεν τον ξεχνάκι ας είναι απ’ τα παιδιά εκείνα......που είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςκαι δε ζουν τη ζωή τη δικιά σουείναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρεςΘα μπορούσαν να είναι παιδιά σουΣε συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Τουρνάς στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» τον περασμένο Ιανουάριο, είχε δηλώσει πως είχε προτείνει στον Γιώργο Μαρίνο να τραγουδήσει τον ««Ο πρώτος άνθρωπος που άκουγε ένα τραγούδι που έγραφα ήταν η γυναίκα μου. Πάντα. Ήταν σίγουρη ότι δεν έπρεπε να πω τον “Αχιλλέα απ’ το Κάιρο”, γιατί ήταν ένα δύσκολο τραγούδι θεματικά και πίστευε ότι πιθανόν να μην με ωφελεί. Αν ακούσεις τον στίχο και τον προσέξεις λίγο, είναι ένα τραγούδι που στην ουσία φέρεται ενάντια σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα ανθρώπινη. Αυτή η οποία είναι η αιτία από το να τσακωθούν δυο φίλοι έως να τσακωθούν δυο κράτη και να ξεσπάσει πόλεμος. Το πρότεινα αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαρίνο, να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε τότε στη Μέδουσα. Μου είπε ότι "δεν έχει καμία δύναμη το τραγούδι να το πω εγώ όση δύναμη αποκτά να το πεις εσύ"», είχε πει.