Καμίλα Καμπέγιο: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία από το Ντουμπάι
Καμίλα Καμπέγιο: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία από το Ντουμπάι
Η τραγουδίστρια και ο Χένρι Τζούνιορ Τσαλχούμπ ήταν ζευγάρι πάνω από έναν χρόνο
Η Καμίλα Καμπέγιο είναι ξανά μόνη της, αφού χώρισε με τον δισεκατομμυριούχο Χένρι Τζούνιορ Τσαλχούμπ, έπειτα από έναν χρόνο περίπου σχέσης.
Όπως ανέφεραν πηγές στο TMZ, το ζευγάρι, του οποίου η τελευταία γνωστή δημόσια εμφάνιση ήταν στο Coachella τον Απρίλιο, έβαλε πρόσφατα τέλος στη σχέση του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που τους οδήγησε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Ο Χένρι Τζούνιορ Τσαλχούμπ, με καταγωγή από το Ντουμπάι, προέρχεται από πλούσια οικογένεια, ιδρύτρια του Chalhoub Group, που συνεργάζεται με luxury brands, όπως Versace, Jimmy Choo, Jacquemus και LVMH. Η οικογενειακή περιουσία ανέρχεται στα 1, 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας πυροδότησαν φήμες περί ειδυλλίου μετά τη γνωριμίας τους σε afterparty επίδειξης μόδας του Elie Saab στη Σαουδική Αραβία, στα τέλη του 2024. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το άλλοτε ζευγάρι είχε απαθανατιστεί αρκετές φορές να κάνει διακοπές σε προορισμούς, όπως το Σεν Μπαρτς και την Ίμπιζα.
Όπως ανέφεραν πηγές στο TMZ, το ζευγάρι, του οποίου η τελευταία γνωστή δημόσια εμφάνιση ήταν στο Coachella τον Απρίλιο, έβαλε πρόσφατα τέλος στη σχέση του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που τους οδήγησε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Ο Χένρι Τζούνιορ Τσαλχούμπ, με καταγωγή από το Ντουμπάι, προέρχεται από πλούσια οικογένεια, ιδρύτρια του Chalhoub Group, που συνεργάζεται με luxury brands, όπως Versace, Jimmy Choo, Jacquemus και LVMH. Η οικογενειακή περιουσία ανέρχεται στα 1, 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας πυροδότησαν φήμες περί ειδυλλίου μετά τη γνωριμίας τους σε afterparty επίδειξης μόδας του Elie Saab στη Σαουδική Αραβία, στα τέλη του 2024. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το άλλοτε ζευγάρι είχε απαθανατιστεί αρκετές φορές να κάνει διακοπές σε προορισμούς, όπως το Σεν Μπαρτς και την Ίμπιζα.
💔 Camila Cabello splits from billionaire heir Henry Junior Chalhoub. https://t.co/fwjoxtYD3D pic.twitter.com/L8dzh1L8PZ— TMZ (@TMZ) June 3, 2026
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