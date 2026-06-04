Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, λέει ο Πούτιν



«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».

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