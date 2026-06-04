Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφτηκε τον Σταύρο Φλώρο στο νοσοκομείο, δείτε φωτογραφίες
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφτηκε τον Σταύρο Φλώρο στο νοσοκομείο, δείτε φωτογραφίες
Ο Τούρκος παραγωγός και ο παίκτης του Survivor πόζαραν φορώντας φόρμες της ομάδας Χαλ Σίτι
Τον Σταύρο Φλώρο επισκέφτηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί στο νοσοκομείο και ο Τούρκος παραγωγός δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Οι δύο άντρες πόζαραν στην κάμερα φορώντας φόρμες της ομάδας Χαλ Σίτι που ανήκει στον Ατζούλ Ιλιτζαλί, με τον παίκτη του Survivor να φορά συγκεκριμένα την επετειακή ζακέτα για τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της.
«Ένας όμορφος άνθρωπος, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης», έγραψε ο Τούρκος παραγωγός στην ανάρτησή του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Σταύρο Φλώρο μετά το ακρωτηριασμό που υπέστη, έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος στα παρασκήνια του Survivor, προσφέροντάς του το έπαθλο του ριάλιτι και οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαζόταν για τη μεταφορά του στο καλύτερο νοσοκομείο των ΗΠΑ, αλλά και για την αποκατάσταση που θα ακολουθήσει στην πορεία.
Ο Σταύρος Φλώρος πριν από μερικές ημέρες μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα μετά το χειρουργείο που πραγματοποίησε στο ένα του πόδι, περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη που κρύβει μέσα του και τη θέλησή του να προχωρήσει παρά τις δυσκολίες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».
Οι δύο άντρες πόζαραν στην κάμερα φορώντας φόρμες της ομάδας Χαλ Σίτι που ανήκει στον Ατζούλ Ιλιτζαλί, με τον παίκτη του Survivor να φορά συγκεκριμένα την επετειακή ζακέτα για τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της.
«Ένας όμορφος άνθρωπος, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης», έγραψε ο Τούρκος παραγωγός στην ανάρτησή του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Σταύρο Φλώρο μετά το ακρωτηριασμό που υπέστη, έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος στα παρασκήνια του Survivor, προσφέροντάς του το έπαθλο του ριάλιτι και οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαζόταν για τη μεταφορά του στο καλύτερο νοσοκομείο των ΗΠΑ, αλλά και για την αποκατάσταση που θα ακολουθήσει στην πορεία.
Ο Σταύρος Φλώρος πριν από μερικές ημέρες μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα μετά το χειρουργείο που πραγματοποίησε στο ένα του πόδι, περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη που κρύβει μέσα του και τη θέλησή του να προχωρήσει παρά τις δυσκολίες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».
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