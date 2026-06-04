Σύλβια Δεληκούρα: Έχω δει αδικία, έχω μιλήσει και το έχω πληρώσει σε δουλειά και σε κανάλι





Όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 4 Ιουνίου δεν αντέχει την αδικία γι' αυτό και είχε επιλέξει να πάρει θέση, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «δύσκολη» ως επαγγελματίας: «Με την αδικία δεν τα πάω καλά. Εάν δω αδικία θα μιλήσω, δεν θα κάτσω ήσυχη. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχω δει αδικία και έχω μιλήσει και μπορώ να πω ότι το έχω πληρώσει κιόλας σε δουλειά και σε κανάλι, στο παρελθόν. Είχε ειπωθεί ότι δεν είμαι εύκολη. Είναι αστείο γιατί ξέρουμε στον χώρο ποιος είναι δύσκολος και ποιος όχι», είπε. Για την αδικία που έχει δει να συμβαίνει στον χώρο εργασίας της είχε μιλήσει η Σύλβια Δεληκούρα με σκοπό να τη σταματήσει, γεγονός που «πλήρωσε» στη δουλειά της στο κανάλι όπου εργαζόταν εκείνη την περίοδο.Όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 4 Ιουνίου δεν αντέχει την αδικία γι' αυτό και είχε επιλέξει να πάρει θέση, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «δύσκολη» ως επαγγελματίας: «Με την αδικία δεν τα πάω καλά. Εάν δω αδικία θα μιλήσω, δεν θα κάτσω ήσυχη. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχω δει αδικία και έχω μιλήσει και μπορώ να πω ότι το έχω πληρώσει κιόλας σε δουλειά και σε κανάλι, στο παρελθόν. Είχε ειπωθεί ότι δεν είμαι εύκολη. Είναι αστείο γιατί ξέρουμε στον χώρο ποιος είναι δύσκολος και ποιος όχι», είπε.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας πως δεν την ενδιέφερε εάν θα ήταν πρωταγωνίστρια: «Δεν κυνηγούσα πρωταγωνιστικούς ρόλους, προτιμούσα να κάνω έναν ωραίο ρόλο και να είναι δεύτερος», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σύλβια Δεληκούρα μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τον τρόπο που τη βίωσε: «Την εγκυμοσύνη την πέρασα πάρα πολύ ωραία, δούλευα κιόλας. Θυμάμαι να τους παίρνω τηλέφωνο να κάνω μία τελευταία σκηνή γιατί θα γεννούσα. Με έπιασε πολύ έντονο στρες μία ημέρα πριν γεννήσω, γιατί μέχρι τον όγδοο πηγαίναμε κανονικά για να γίνει φυσιολογικός τοκετός και μετά είχα ένα θεματάκι και έπρεπε να αλλάξει. Δεν είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά για κασαρική. Τελικά μια χαρά, ούτε πονούσα, ούτε τίποτα. Μετά μπορεί και να ήμουν λίγο πιο θλιμμένη, αλλά δεν πήγα κάπου για να δω αν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που έβλεπα τη χαρά της ζωής, γιατί είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ένα παιδί, και έβλεπα το μωρό και χαρόμουν, μετά ήθελα να αποτραβηχτώ λίγο από αυτό, να πάρω μία απόσταση. Αλλά η μαμά μου την κατάλαβε την κατάσταση. Είχα βοήθεια και από τον μπαμπά του Ορφέα, οπότε όλα ήταν μια χαρά», εξομολογήθηκε.Η ηθοποιός εξήγησε πως επέλεξε μετά τη γέννα της να απέχει επαγγελματικά, σημειώνοντας πως η επιστροφή δεν είναι εύκολη: «Ήταν συνειδητή επιλογή να απέχω από τη δουλειά μετά τη γέννηση του παιδιού μου. Μετά από 7 μήνες έκανα μία παράσταση γιατί μου έλειπε και την αγαπάω τη δουλειά μου, έκανα περιοδεία μαζί με τον μικρό και ήταν υπέροχο συναίσθημα γιατί είχα τος δύο μου αγάπες μαζί, το θέατρο και τον μικρό μου. Έμεινα πέντε χρόνια εκτός. Τώρα άρχισα ξανά, αλλά είναι δύσκολο να ξαναμπείς στα πράγματα», τόνισε.