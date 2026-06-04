Τομ Χόλαντ για τον εθισμό στο αλκοόλ: Η νηφαλιότητα ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση, μπορούσα να αδειάσω ολόκληρο μίνι μπαρ σε ένα βράδυ
Τομ Χόλαντ για τον εθισμό στο αλκοόλ: Η νηφαλιότητα ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση, μπορούσα να αδειάσω ολόκληρο μίνι μπαρ σε ένα βράδυ
Επηρέαζε την επαγγελματική μου ζωή, την προσωπική μου ζωή και την υγεία μου, είπε ο ηθοποιός
Για τον εθισμό του στο αλκοόλ μίλησε με ειλικρίνεια ο Τομ Χόλαντ, επισημαίνοντας είχε φτάσει σε σημείο να αδειάζει ένα ολόκληρο μίνι μπαρ σε ένα βράδυ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη νηφαλιότητα ως τη δυσκολότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει.
Ο 30χρονος ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο GQ ότι δεν μπορούσε να ελέγξει την ποσότητα αλκοόλ που κατανάλωνε, ωστόσο εκτελούσε κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι περνούσε για μεγάλο διάστημα: «Δεν ήμουν άνθρωπος των νυχτερινών εξόδων, αλλά μπορούσα να κάτσω μόνος στο δωμάτιο και να τελειώσω ένα μίνι μπαρ και να πάω κανονικά στη δουλειά την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η κατάσταση άρχισε να επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του: «Επηρέαζε την επαγγελματική μου ζωή, την προσωπική μου ζωή και την υγεία μου. Τότε κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα», είπε.
Η απόφαση να σταματήσει το αλκοόλ ήρθε μετά από μια δοκιμή του “Dry January”, με τον ηθοποιό να επιλέγει τελικά την πλήρη αποχή. Όπως είπε, ο πρώτος χρόνος ήταν και ο πιο δύσκολος: «Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι μόνο το ποτό. Αυτό με τρόμαξε πολύ, ένιωθα σαν σκλάβος», είχε δηλώσει για εκείνη την περίοδο.
Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε και σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, καθώς το 2024 λάνσαρε τη δική του μη αλκοολούχα μπύρα με την ονομασία «Bero», θέλοντας να προσφέρει μια εναλλακτική σε όσους θέλουν να συμμετέχουν κοινωνικά χωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ.
Στο πλευρό του σε όλη αυτή τη διαδρομή βρίσκεται η σύντροφός του, Ζεντάγια, για την οποία μίλησε με θαυμασμό, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ λάτρης του αλκοόλ και ότι στηρίζει πλήρως τις επιλογές του: «Είναι απίστευτα περήφανη για μένα. Δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι τη θεωρεί «μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 30χρονος ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο GQ ότι δεν μπορούσε να ελέγξει την ποσότητα αλκοόλ που κατανάλωνε, ωστόσο εκτελούσε κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι περνούσε για μεγάλο διάστημα: «Δεν ήμουν άνθρωπος των νυχτερινών εξόδων, αλλά μπορούσα να κάτσω μόνος στο δωμάτιο και να τελειώσω ένα μίνι μπαρ και να πάω κανονικά στη δουλειά την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η κατάσταση άρχισε να επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του: «Επηρέαζε την επαγγελματική μου ζωή, την προσωπική μου ζωή και την υγεία μου. Τότε κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα», είπε.
Tom Holland brands sobriety 'the toughest challenge' and reveals he would 'drink his entire hotel minibar in one night' at the height of his addiction https://t.co/D57sxy57GE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 4, 2026
Η απόφαση να σταματήσει το αλκοόλ ήρθε μετά από μια δοκιμή του “Dry January”, με τον ηθοποιό να επιλέγει τελικά την πλήρη αποχή. Όπως είπε, ο πρώτος χρόνος ήταν και ο πιο δύσκολος: «Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι μόνο το ποτό. Αυτό με τρόμαξε πολύ, ένιωθα σαν σκλάβος», είχε δηλώσει για εκείνη την περίοδο.
Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε και σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, καθώς το 2024 λάνσαρε τη δική του μη αλκοολούχα μπύρα με την ονομασία «Bero», θέλοντας να προσφέρει μια εναλλακτική σε όσους θέλουν να συμμετέχουν κοινωνικά χωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ.
Στο πλευρό του σε όλη αυτή τη διαδρομή βρίσκεται η σύντροφός του, Ζεντάγια, για την οποία μίλησε με θαυμασμό, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ λάτρης του αλκοόλ και ότι στηρίζει πλήρως τις επιλογές του: «Είναι απίστευτα περήφανη για μένα. Δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι τη θεωρεί «μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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