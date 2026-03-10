Ο Τζέιμς Κάμερον λέει ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει το Avatar 4
Ο Τζέιμς Κάμερον λέει ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει το Avatar 4
Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι η ανταπόκριση του κοινού θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της ιστορίας στο τέταρτο μέρος
Πολύ πιθανή χαρακτήρισε ο Τζέιμς Κάμερον τη συνέχεια του «Avatar».
Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Variety για την ταινία «Avatar: Fire and Ash» του Κάμερον επισημαίνεται ότι, παρά τα έσοδα που ξεπέρασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το σίκουελ του 2025 δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποφέρει κέρδη στη Disney. Ο λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις δαπάνες για την προώθηση της ταινίας. Στο αμερικανικό box office, η ταινία κατέγραψε εισπράξεις ύψους 402 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αισθητή πτώση σε σχέση με τα 688 εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει το «The Way of Water». Η προηγούμενη ταινία του franchise είχε φτάσει συνολικά τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι κατά πόσο θα δοθεί το «πράσινο φως» για μια τέταρτη ταινία της δημοφιλούς σειράς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ιδιαίτερα πιθανό. Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Saturn, ο Κάμερον ανέφερε ότι, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, θεωρεί «πολύ πιθανό» να προχωρήσει ένα ακόμη σίκουελ, επισημαίνοντας ότι η «ανταπόκριση του κοινού» θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της ιστορίας στο τέταρτο μέρος.
Η βασική κριτική που δέχτηκε το «Fire and Ash», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφορά στις ομοιότητες με το «The Way of Water». Όπως σημειώνει το World of Reel, αρκετοί θεατές εντόπισαν παρόμοια δομή στην αφήγηση και ένα φινάλε που κρίθηκε αναμενόμενο και ιδιαίτερα γνώριμο.
Δείτε το τρέιλερ του «Avatar: Fire and Ash»
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σειράς, το «Avatar 4» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Δεκεμβρίου 2029, ενώ η πέμπτη και τελευταία ταινία του franchise έχει οριστεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2031. Την ίδια στιγμή, ο Κάμερον εξετάζει και άλλα κινηματογραφικά σχέδια, μεταξύ των οποίων τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του βιβλίου «Ghosts of Hiroshima» του Τσαρλς Πελεγκρίνο, καθώς και μια ταινία βασισμένη στο σκοτεινό μυθιστόρημα φαντασίας «The Devils» του Τζο Άμπερκρομπι, στην οποία θα συμμετάσχει και στο σενάριο. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι προσπαθεί να σχεδιάσει μια νέα ταινία «Terminator», σημειώνοντας ωστόσο πως δυσκολεύεται να βρει νέες ιδέες για το franchise στη σύγχρονη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Variety για την ταινία «Avatar: Fire and Ash» του Κάμερον επισημαίνεται ότι, παρά τα έσοδα που ξεπέρασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το σίκουελ του 2025 δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποφέρει κέρδη στη Disney. Ο λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις δαπάνες για την προώθηση της ταινίας. Στο αμερικανικό box office, η ταινία κατέγραψε εισπράξεις ύψους 402 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αισθητή πτώση σε σχέση με τα 688 εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει το «The Way of Water». Η προηγούμενη ταινία του franchise είχε φτάσει συνολικά τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι κατά πόσο θα δοθεί το «πράσινο φως» για μια τέταρτη ταινία της δημοφιλούς σειράς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ιδιαίτερα πιθανό. Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Saturn, ο Κάμερον ανέφερε ότι, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, θεωρεί «πολύ πιθανό» να προχωρήσει ένα ακόμη σίκουελ, επισημαίνοντας ότι η «ανταπόκριση του κοινού» θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της ιστορίας στο τέταρτο μέρος.
James Cameron says ‘AVATAR 4’ is “very likely”— ScreenTime (@screentime) March 9, 2026
(via: ScreenRant) pic.twitter.com/sSiU32RgIB
Δείτε το τρέιλερ του «Avatar: Fire and Ash»
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σειράς, το «Avatar 4» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Δεκεμβρίου 2029, ενώ η πέμπτη και τελευταία ταινία του franchise έχει οριστεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2031. Την ίδια στιγμή, ο Κάμερον εξετάζει και άλλα κινηματογραφικά σχέδια, μεταξύ των οποίων τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του βιβλίου «Ghosts of Hiroshima» του Τσαρλς Πελεγκρίνο, καθώς και μια ταινία βασισμένη στο σκοτεινό μυθιστόρημα φαντασίας «The Devils» του Τζο Άμπερκρομπι, στην οποία θα συμμετάσχει και στο σενάριο. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι προσπαθεί να σχεδιάσει μια νέα ταινία «Terminator», σημειώνοντας ωστόσο πως δυσκολεύεται να βρει νέες ιδέες για το franchise στη σύγχρονη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα