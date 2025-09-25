Avatar: Fire And Ash: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας
Avatar: Fire And Ash: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας
Το τρίτο κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise του Τζέιμς Κάμερον θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο
Ένα ακόμα τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Avatar: Fire And Ash» του Τζέιμς Κάμερον έδωσε στη δημοσιότητα η 20th Century Studios.
Το τρίτο κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise μεταφέρει τους θεατές ξανά στην Πανδώρα με την οικογένεια του Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον) και της Νεϊτίρι (Ζόε Σαλντάνα) να παλεύουν για την επιβίωση και τη συνοχή τους εν μέσω πολέμου, συγκρούσεων και μιας νέας απειλής.
Στην τρίτη ταινία επιστρέφουν επίσης οι Κλιφ Κέρτις, Μπρίτεν Ντάλτον, Τρίνιτι Μπλις, Τζακ Τσάμπιον, Μπέιλι Μπας και Κέιτ Γουίνσλετ. Ο Τζέιμς Κάμερον συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Ρικ Τζάφα και Αμάντα Σίλβερ.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Το «Avatar: Fire And Ash» έρχεται μετά το «Avatar: The Way of Water» που κυκλοφόρησε το 2022. Το φιλμ είχε αποφέρει περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και είχε αποσπάσει το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ, έχοντας συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία.
Το πρώτο μέρος του franchise (2009) παραμένει μέχρι σήμερα η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Η ταινία «Avatar: Fire And Ash» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.
