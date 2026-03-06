Η θεαματική επιστροφή της Λάιζα Μινέλι στα GLAAD Media Awards
Η ηθοποιός συγκινήθηκε με τη θερμή υποδοχή του κόσμου και με την έκπληξη που της ετοίμασαν για τα επερχόμενα γενέθλιά της
Μία θεαματική επιστροφή έκανε η Λάιζα Μινέλι στα φετινά GLAAD Media Awards.
Η 79χρονη ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις, την Πέμπτη 5 Μαρτίου βρέθηκε στην απονομή που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες και εξέπληξε τους θαυμαστές της.
Της απονεμήθηκε το πρώτο «Liza Minnelli Storyteller Award», με αφορμή την επερχόμενη αυτοβιογραφία της «Kids, Wait Till You Hear This!» και η είσοδός της στη σκηνή ήταν πολύ εκκεντρική, με θεατρικά στοιχεία. Ύστερα από μια αναδρομή στην κληρονομιά και την επιρροή της, η Λάιζα Μινέλι εμφανίστηκε στη σκηνή πλαισιωμένη από μια ομάδα χορευτών, με το κοινό να την χειροκροτά ακατάπαυστα.
Η ηθοποιός έδειξε να συγκινείται από τη θερμή υποδοχή του κόσμου, την ώρα που παρακολουθούσε τους χορευτές καθισμένη σε μια καρέκλα στο κέντρο της σκηνής. Απευθυνόμενη σε όσους βρίσκονταν στην τελετή, στη συνέχεια, είπε: «Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι μαζί σας, όλους σας. Με κάνετε περήφανη γιατί είστε δυνατοί και υπερασπίζεστε αυτά που πιστεύετε. Πραγματικά το κάνετε, και είναι τόσο ωραίο που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Νιώθω σαν πεντάχρονο παιδί. Δεν είχα ετοιμάσει ομιλία, οπότε τώρα απλώς μιλάω ασταμάτητα».
Οι διοργανωτές της βραδιάς, ωστόσο, είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη και για εκείνη. Της παρουσίασαν μια τούρτα και όλοι στην αίθουσα τραγούδησαν προς τιμήν της για τα 80ά γενέθλιά της που είναι κανονικά στις 12 Μαρτίου.
Δύο ημέρες μετά τα γενέθλιά της, η Λάιζα Μινέλι αναμένεται να κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματά της, όπου μιλά για τη δύσκολη σχέση της με τη μητέρα της, αλλά και για τον γάμο της με τον σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1945 έως το 1951.
