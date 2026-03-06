Η θεαματική επιστροφή της Λάιζα Μινέλι στα GLAAD Media Awards

GLAAD Media Awards.

Κλείσιμο

Δύο ημέρες μετά τα γενέθλιά της, η Λάιζα Μινέλι αναμένεται να κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματά της, όπου μιλά για τη δύσκολη σχέση της με τη μητέρα της, αλλά και για τον γάμο της με τον σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1945 έως το 1951.