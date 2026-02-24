Η Λάιζα Μινέλι ένιωθε φυλακισμένη στον τέταρτο γάμο της: Οι 16 μήνες έμοιαζαν με 16 χρόνια

Ντέιβιντ Γκεστ.



Η 80χρονη ηθοποιός παντρεύτηκε τον παραγωγό το 2002. Ο Γκεστ βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο το 2016, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι δυο τους χώρισαν μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους και τελικά πήραν διαζύγιο το 2007, ύστερα από χρόνια σφοδρών αστικών αγωγών που είχαν καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου.







Η ίδια ανέφερε ότι ήταν περισσότερο «φυλακισμένη» του παρά σύζυγός του, μιλώντας για τον τρομακτικό του χαρακτήρα και λέγοντας πως οι 16 μήνες που έμειναν μαζί «έμοιαζαν με 16 χρόνια». «Ένιωθα αηδία, προδομένη, ταπεινωμένη, εξαπατημένη και πληγωμένη», γράφει η Μινέλι.



Περιγράφοντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε ότι «τραυματίστηκε», όταν θυμήθηκε πως απαθανατίστηκε από πληρωμένο φωτογράφο, ενώ γευμάτιζε με φίλους, αφού ο Ντέιβιντ την είχε βάλει να του υποσχεθεί ότι θα του γνωστοποιεί ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται. Επιστρέφοντας στο σπίτι από το γεύμα, εκείνος εξοργίστηκε επειδή είχε παραβεί έναν από τους «πιο σημαντικούς κανόνες» του και της φώναζε.



Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε ότι ο Ντέιβιντ Γκεστ είχε διοργανώσει ένα πολυτελές, γεμάτο αστέρες πάρτι γενεθλίων για εκείνη και είχε χρεώσει τον υπέρογκο λογαριασμό στη δική της πιστωτική κάρτα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο παραγωγός επέστρεψε γρήγορα τα περισσότερα από τα δώρα που της προσφέρθηκαν στο πάρτι και κράτησε ο ίδιος τα χρήματα.



Στα απομνημονεύματά της, η Λάιζα αποκαλύπτει επίσης ότι ήταν εκτός εργασίας για έναν χρόνο και σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, όταν γνώρισε τον Ντέιβιντ Γκεστ. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, εκείνος της επεδείκνυε τις γνωριμίες του με διασημότητες και υπερέβαλλε για τις επιτυχίες του, λέγοντάς της πως αν τον παντρευόταν θα τη γλίτωνε από την ένδεια.



Ο Ντέιβιντ Κεστ, μουσικός παραγωγός και συμμετέχων σε ριάλιτι, πέθανε σε ηλικία 62 ετών στη σουίτα του στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Λονδίνο το 2016 – μόλις τρεις μήνες μετά τη συμμετοχή του στο Celebrity Big Brother. Όσο ζούσε, δεν υπήρχε καμία συμπάθεια μεταξύ εκείνου και της Λάιζα Μινέλι .



Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2002 σε μια λαμπερή τελετή με καλεσμένους αστέρες, όπου κουμπάρος ήταν ο Μάικλ Τζάκσον και παράνυμφος η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Ωστόσο, η σχέση τους ήταν θυελλώδης και τον επόμενο χρόνο ο Ντέιβιντ μήνυσε τη Λάιζα ζητώντας 10 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας την ότι τον χτυπούσε, όταν ήταν μεθυσμένος.



Ο Γκεστ είχε ισχυριστεί σε φίλους ότι έπαθε αμνησία αφού εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με τακούνι στιλέτο κατά τη διάρκεια ενός καβγά. Στη μήνυση, ανέφερε επίσης με έντονο τρόπο ότι «ήταν αλκοολική, υπέρβαρη, ανίκανη να προωθηθεί εμπορικά με αποτελεσματικό τρόπο».



Με τη σειρά της, εκείνη είχε απατνήσει, καταθέτοντας αγωγή ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι της είχε κλέψει χρήματα. Το ζευγάρι πήρε τελικά διαζύγιο το 2007, βάζοντας και επίσημα τέλος στα χρόνια της σχέσης τους, τα περισσότερα από τα οποία είχαν περάσει χωριστά.