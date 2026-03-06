Κατερίνα Καινούργιου: Ο εκνευρισμός της όταν φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα - Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου;
Κατερίνα Καινούργιου: Ο εκνευρισμός της όταν φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα - Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου;
Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, όταν αντιλήφθηκε ότι «πιάστηκε» με ένα σάντουιτς on air
Εκνευρισμένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, όταν αντιλήφθηκε ότι παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό αέρα να τρώει.
Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων στο «Super Κατερίνα», η εγκυμονούσα παρουσιάστρια καθόταν στον καναπέ, όσο η αστρολόγος της εκπομπής μιλούσε για τις προβλέψεις. Τότε, παίχτηκε πλάνο με την Κατερίνα Καινούργιου να τρώει ένα σάντουιτς, με την ίδια να εμφανίζεται εκνευρισμένη, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του σκηνοθέτη της.
«Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;» είπε αρχικά και αφού σκουπίστηκε, στη συνέχεια προβλήθηκε ένα ακόμη πλάνο της να τρώει.
Δείτε το βίντεο
Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της ενότητας των ζωδίων στο «Super Κατερίνα», η εγκυμονούσα παρουσιάστρια καθόταν στον καναπέ, όσο η αστρολόγος της εκπομπής μιλούσε για τις προβλέψεις. Τότε, παίχτηκε πλάνο με την Κατερίνα Καινούργιου να τρώει ένα σάντουιτς, με την ίδια να εμφανίζεται εκνευρισμένη, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του σκηνοθέτη της.
«Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;» είπε αρχικά και αφού σκουπίστηκε, στη συνέχεια προβλήθηκε ένα ακόμη πλάνο της να τρώει.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα