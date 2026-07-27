Marseaux για τα social media: Κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν
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Marseaux social media Σχόλια

Marseaux για τα social media: Κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν

Ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο μην το διαβάσεις καθόλου, σχολίασε η τραγουδίστρια

Marseaux για τα social media: Κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην τοξικότητα που, όπως είπε, επικρατεί στα social media, αναφέρθηκε η Marseaux, δηλώνοντας ότι επιλέγει να μην διαβάζει τα περισσότερα σχόλια που γράφονται για εκείνη.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, τα σχέδιά της για τη μουσική, αλλά και για την αλληλεπίδραση που έχει με το διαδικτυακό κοινό.

Αρχικά, η Marseaux ανέφερε ότι χειρίζεται διαφορετικά το κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι σε ορισμένα που θεωρεί ότι κυριαρχούν τα κακεντρεχή σχόλια, επιλέγει να μην διαβάζει τι γράφεται για εκείνη: «Νιώθω πως κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως να βάλω ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω. Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν, είναι ένα κόλπο. Ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου».

Δείτε το βίντεο



Όσο για το εάν σκέφτεται να λάβει ξανά στο μέλλον συμμετοχή στη Eurovision, είπε: «Είναι μέσα στα πλάνα μου και στα όνειρά μου, κάποια στιγμή να το δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα δήλωνα ξανά συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά πιστεύω πως κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθούσα. Έχουμε δει νικητές με μπαλάντες και με πιο χορευτικά κομμάτια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στάνταρ».

Κλείνοντας, μίλησε και το νέο κομμάτι της «Γρανίτα Λεμόνι», λέγοντας: «Είναι ένα πολύ καλοκαιρινό και χαρούμενο. Θα κυκλοφορήσω και το βιντεοκλίπ. Μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι» και πρόσθεσε: «Δεν έχω αγωνία να βγάζω κομμάτια. Εγώ βγάζω τραγούδια σχετικά με το πώς νιώθω και με την έμπνευση».
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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