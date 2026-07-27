Marseaux για τα social media: Κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν

Marseaux ανέφερε ότι χειρίζεται διαφορετικά το κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι σε ορισμένα που θεωρεί ότι κυριαρχούν τα κακεντρεχή σχόλια, επιλέγει να μην διαβάζει τι γράφεται για εκείνη: «Νιώθω πως κάποια μέσα έχουν γίνει πλέον αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως να βάλω ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω. Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν, είναι ένα κόλπο. Ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου».





Όσο για το εάν σκέφτεται να λάβει ξανά στο μέλλον συμμετοχή στη Eurovision, είπε: « Είναι μέσα στα πλάνα μου και στα όνειρά μου, κάποια στιγμή να το δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα δήλωνα ξανά συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά πιστεύω πως κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθούσα. Έχουμε δει νικητές με μπαλάντες και με πιο χορευτικά κομμάτια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στάνταρ ».



Κλείνοντας, μίλησε και το νέο κομμάτι της «Γρανίτα Λεμόνι», λέγοντας: « Είναι ένα πολύ καλοκαιρινό και χαρούμενο. Θα κυκλοφορήσω και το βιντεοκλίπ. Μου αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι » και πρόσθεσε: « Δεν έχω αγωνία να βγάζω κομμάτια. Εγώ βγάζω τραγούδια σχετικά με το πώς νιώθω και με την έμπνευση ».